DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık" dedi.
DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan ifade
07.07.2020 - 19:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık"
Kaynak: AA
Etiketler : DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,
716366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/716366.aspx
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