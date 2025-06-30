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Sudan’da maden faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sudan’da maden faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sudan'ın kuzeydoğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz eyaletleri arasında bulunan Huveyd çöl bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 11 işçinin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi.

Korkunç olay Sudan’ın kuzeydoğusunda meydana geldi.

Sudan Ulusal Mineral Kaynakları Şirketi'nden yapılan açıklamada, Nil Nehri eyaletindeki Atbara ile Kızıldeniz eyaletindeki Haya şehirleri arasındaki Huveyd çöl bölgesindeki "Karş el-Fil" altın madenindeki geleneksel bir kuyuda kısmi çökme meydana geldiği bildirildi.

11 ÖLÜ 7 YARALI

Açıklamada, "Kapsamlı bir saha araştırması ve ilgili yetkililerle koordinasyonun ardından altın madenindeki çöküşün ilk bilançosuna göre, 11 madenci öldü ve 7 madenci de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Yaralıların tedavi için Kuzey eyaletindeki Ebu Hamad Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şirketin daha önce önemli yaşamsal risk nedeniyle buradaki faaliyetlerin sürdürülmemesi konusunda uyarıldığı ve bu madendeki çalışmaları askıya aldığı kaydedildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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