Kimya fabrikasında reaktör patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hindistan’ın Telangala eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana gelmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Patlama sebebiyle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Korkunç olay, Hindistan’ın Telangala eyaletinde Sigachi Chemicals isimli kimya fabrikasında meydana geldi.
EN AZ 12 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI
Fabrikada bir reaktörün patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Faciada en az 12 ölü, 20’den fazla da yaralı olduğu bildirildi.
Sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Telangana Eyalet Başbakan Revanth Reddy, yardımların yoğunlaştırılması için talimat verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı