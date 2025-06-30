Kimya fabrikasında reaktör patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 14:22 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:25 - Güncelleme:

Hindistan’ın Telangala eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana gelmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Patlama sebebiyle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Korkunç olay, Hindistan’ın Telangala eyaletinde Sigachi Chemicals isimli kimya fabrikasında meydana geldi. EN AZ 12 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI Fabrikada bir reaktörün patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Faciada en az 12 ölü, 20’den fazla da yaralı olduğu bildirildi. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Telangana Eyalet Başbakan Revanth Reddy, yardımların yoğunlaştırılması için talimat verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlgili Haber Sudan’da maden faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı