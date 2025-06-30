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Kimya fabrikasında reaktör patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimya fabrikasında reaktör patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Telangala eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana gelmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Patlama sebebiyle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Korkunç olay, Hindistan’ın Telangala eyaletinde Sigachi Chemicals isimli kimya fabrikasında meydana geldi.

EN AZ 12 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI

Fabrikada bir reaktörün patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı. Faciada en az 12 ölü, 20’den fazla da yaralı olduğu bildirildi. 

Kimya fabrikasında reaktör patladı! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Telangana Eyalet Başbakan Revanth Reddy, yardımların yoğunlaştırılması için talimat verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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