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Şirazi, Trump ve Netanyahu’nun öldürülmesi için fetva verdi: Her yol denenmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şirazi, Trump ve Netanyahu’nun öldürülmesi için fetva verdi: Her yol denenmeli
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İranlı Şii din adamı Şirazi, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'Allah’ın düşmanı' ilan ederek öldürülmeleri içi fetva yayımladı. 

İranlı Şii din adamı Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi,  Trump ve Netanyahu’yu hedef aldı. 

Trump ve Netanyahu’nun öldürülmesi için fetva verdi: Her yol denenmeli - 1. Resim

''HER YOL DENENMELİ''

Şirazi, Netanyahu ve Trump’ın Allah’ın düşmanı’ olduğunu vurgulayarak, "Onların ölümü için her yol denenmeli. Bu uğurda ölenler Allah'ın askeri sayılacak." ifadelerinde bulundu. 

Trump ve Netanyahu’nun öldürülmesi için fetva verdi: Her yol denenmeli - 2. Resim

''İRAN’IN DİNİ LİDERLİĞİNİ TEHDİT EDİYORLAR''

Fetvasında, Trump ve Netanyahu'nun İran'ın dini liderliğini tehdit ettiğini söyleyen Şirazi, "Lider veya bir merciyi tehdit eden her kişi ya da rejim, savaş suçlusu sayılır." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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