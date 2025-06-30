Bu da oldu! Gökten para yağdı, saniyeler içinde izdiham çıktı

ABD’nin Detroit kentinde 58 yaşında hayatını kaybeden Darrel Thomas için düzenlenen törende helikopterle gökyüzünden para saçıldı. Saçılan paraları yakalamak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, o anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay, ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde meydana geldi. Yerel halkın sevdiği bir isim olan Darrell Thomas 58 yaşında hayatını kaybetti.

GÖKYÜZÜNDEN PARA YAĞDI

Cenaze töreninin ardından Thomas’ın oğulları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzünden helikopterle para atıldı. Saçılan paraların toplanabilmesi için izdiham yaşanırken, halk adeta birbirini ezdi.

''BU HERKESE YAPTIĞI SON İYİLİKTİ''

Thomas’ın oğlu Smoke, törende yaptığı konuşmada, ''Belki babamı tanımayanlarınız da vardır ama o mükemmel bir babaydı. Toplum içinde bir efsaneydi. Herkese yardım ederdi ve bu, herkese yaptığı son iyilikti. Hepsi bu." ifadelerine yer verdi.