Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Cornwell şehrinde yaşayan 52 yaşındaki 12 torun sahibi Shirley Grenfell, 11 aylık torununu içi su dolu küvette yıkadıktan sonra havlu ve çocuğun elbiselerini getirmek için odasına gitti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN ÇOCUK KURTARILAMADI

O sırada Shirley, televizyonda en sevdiği dizi olan Emmardale'yi izlemeye başladı. Torununun küvette olduğunu beş dakika sonra hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Büyükannenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtaramadı.

SAVCILIK, YAŞLI KADINI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAKLA SUÇLUYOR

Shirley, küvette su yüksekliğinin 15 santim kadar olduğunu ve torununu küvetteki taburenin üzerinde oturur vaziyette bıraktığını söyledi. Shirley, geri döndüğünde torununu suyun içinde boğulmuş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve uzun süre oksijensiz kaldığı için beyni büyük oranda hasar gören kız çocuğu ertesi gün hayatını kaybetti. Savcılığın ihmal sonucu çocuğun ölümüne sebep olmak suçladığı Shirley'in davası devam ediyor.