Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan 25 Kasım’da Kelbecer'i Azerbaycan’a teslim etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
28.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı,ermenistan,veng köyü,
749622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/749622.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER