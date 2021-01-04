Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roberts'ın yakın dostu Mike Pingel, yaptığı açıklamada "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan 65 yaşında vefat eden oyuncunun ölümünün koronavirüsle bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.