Roberts'ın yakın dostu Mike Pingel, yaptığı açıklamada "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan 65 yaşında vefat eden oyuncunun ölümünün koronavirüsle bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.