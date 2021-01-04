Roberts'ın yakın dostu Mike Pingel, yaptığı açıklamada "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan 65 yaşında vefat eden oyuncunun ölümünün koronavirüsle bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.
Bond kızı Tanya Roberts hayatını kaybetti
04.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rol aldığı James Bond filmi A View to a Kill ile ünlenen Tanya Roberts, hayata veda etti. Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : Tanya Roberts,
757515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757515.aspx
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