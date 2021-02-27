Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpma sonucu tahta iskele ve yatta büyük maddi hasar meydana geldi. Kazaya, yatın bilgisayar sistemlerinin bozulmasının yol açtığı düşünülüyor. Yat, Capri Sun meyve suyu şirketinin patronu Hans Peter Wild’a (79) ait. Kaza sırasında Wild’ın yatta olup olmadığı bilinmiyor.