Çarpma sonucu tahta iskele ve yatta büyük maddi hasar meydana geldi. Kazaya, yatın bilgisayar sistemlerinin bozulmasının yol açtığı düşünülüyor. Yat, Capri Sun meyve suyu şirketinin patronu Hans Peter Wild’a (79) ait. Kaza sırasında Wild’ın yatta olup olmadığı bilinmiyor.
Bilgisayar sistemi bozulan lüks yat iskeleye çarptı
27.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçinde helikopter pisti, sauna, spor salonu ve yüzme havuzu bulunan 70 metre uzunluğundaki lüks yat GO, St Maarten adasında iskeleye çarptı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : lüks yat,
770889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/770889.aspx
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