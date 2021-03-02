Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 5 bin 712 artışla 1 milyon 347 bin 26’ya ulaştı.

Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 36 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 948 artışla 1 milyon 160 bin 863’e çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 304 bin 135’e yükseldi.

Bugün 2 bin 548 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 278 bin 431, aktif vakalar ise 24 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1141’e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Penang eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 5 Mart'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Bakan İsmail, bu bölgelerde Şartlı Sınırlı Hareket Nizamı (CMCO) uygulamasına geçileceğini bildirdi.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 888 artarak 435 bin 16’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 8 bin 26’ya yükseldi.

Son bir günde 63 bin 71 kişiye virüs testi yapılırken, 1511 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 413 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.