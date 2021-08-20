Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Taliban’ın geçtiğimiz pazar günü Kâbil’in kontrolünü ele geçirmesiyle yaşanan kaosun ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etmek için havalimanına akın ederken, ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke kendilerini yardım eden Afganistanlıları Taliban’ın eline bıraktı. Türkiye ise bu konuda da dünya örnek oldu. Ankara, tercümanından, şoförüne, bu ülkeden ayrılmak isteyen Büyükelçilik çalışanı Afgan vatandaşlarını ve ailelerini de tahliye etti. Aileleriyle birlikte yaklaşık 200 Afgan’ın tahliye edildiği öğrenildi. Türkiye bu hassasiyeti gösterirken, NATO üyesi birçok ülke, kendisi için çalışan Afganistanlıları ateşin ortasına bıraktı. Bu ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya Kâbil’den tahliyeler sırasında en çok eleştirilen ülkelerden biri oldu. Alman hükûmeti, Afganistan’a gönderdiği, yaklaşık 250 kişilik A400M nakliye uçağı ile Kâbil’den yalnızca 7 kişiyi aldı. Bununla da kalmayan Almanya, ‘tahliye operasyonunda’ litrelerce içki ve köpek taşıyarak skandala imza attı.

SESSİZ SEDASIZ KAÇTILAR

Almanya’nın yanı sıra Hollanda, İsveç, Fransa ve İngiltere gibi Batılı ülkeler, kendileri için çalışan Afganların Kâbil’den tahliyesindeki başarısızlıkları nedeniyle ‘Afganları yüzüstü bırakmakla” eleştiriliyor. Hollanda gazetesi NRC, Hollanda’nın Kâbil Büyükelçiliğinde çalışan Afganların, 15 Ağustos Pazar günü ofise geldiklerinde Hollandalı personelin tamamının hiçbir şey söylemeden binadan ayrıldığını görünce şaşkına döndüklerini yazdı. Elçilikte görevli Hollandalı personelin sessizce ayrıldığı ve 37 Afgan çalışanın ise işe geldiklerinde bu kişilerin yerlerini boş buldukları belirtilirken, Afgan çalışanların kurumsal e-Posta adreslerinin dahi engellendiği, telefonlarına cevap verilmediği aktarıldı.

ÇALIŞANLARINI TERK ETTİLER

İsveç basınında yer alan habere göre ise İsveç’in Kâbil’deki Büyükelçiliğinde görevli 19 kişi, 15 Ağustos Pazar akşamı helikopter ve uçakla Katar’ın başkenti Doha’daki ABD askerî üssüne götürüldü. İsveçli personel Kâbil’den ayrılırken, onlarla çalışan yerel Afgan personel ise ülkede bırakıldı. İsveçli personelin, onlarla çalışan Afganların kurumsal e-Posta hesaplarını da engellediği, telefonlarına çıkmadığı bildirildi.

“HAYATLARIMIZ TEHLİKEDE”

İsveç için çalışan bir grup yerel Afgan ise önceki gün İsveç’in Expressen gazetesine e-Posta göndererek, mail adreslerini bloke eden ve aramalarına cevap vermeyen İsveçli eski meslektaşları tarafından terk edildiklerini anlattı. E-Posta’da “Neler olduğunu bilmiyoruz ve biz çalışırken bizi ofiste bıraktılar. Kendileriyle iletişime geçmeye çalıştık ama aramalarımıza cevap vermiyorlar ve e-Posta adreslerimizi engellediler. Lütfen hakkımızda yazın, hayatlarımız tehlikede. İsveç, bürokratik sistemini terk etmeli ve yasalarından önce hayatlarımıza öncelik vermeli” ifadeleri yer aldı.

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