Türkiye Gazetesi

Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik düzenlenen saldırıların 7. gününde Rusya'ya tepkiler dinmiyor. Birçok ülkenin kınadığı, ABD, İngiltere, Fransa, ve Almanya gibi ülkelerin uluslarası ödeme ağı olan SWİFT'ten çıkardığı Rusya tüm bunlara aldırış etmeden saldırılarına ve saldırgan tavırlarına hzı kesmeden devam ediyor.

NATO ise Ukrayna'ya Rus saldırıları karşısında hem askeri yardım hemde insani yardım yapacaklarını duyurmuştu. Ukrayna'ya verilen destek Rusya'yı ötekileştirdi ve Putin yalnız kaldı. Önceki günlerde Kazakistan'dan asker talebinde bulunan ancak reddedilen talebin ardından Kazakistan'dan Rusya'ya bir rest daha geldi.

'MÜZAKERE'NİN SONUÇLARINI BEKLEYECEĞİZ'

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Mecliste hükümet saati toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan doğrudan müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Maalesef, birbirlerini duymuyorlar. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi.

'ASKER GÖNDERME TALEBİNDE BULUNAMAZ'

Ülkesinin, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'ya asker gönderebileceği konusuna da değinen Nuruşev, "Rusya, Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz. Çünkü mevcut kriz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yetki alanına girmiyor." ifadesini kullandı.

Şahrat Nuruşev, "Bugün İngiltere'nin Kazakistan'daki Büyükelçisi, İngiliz milletvekilinin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Onun konuya ilişkin ifadesini bekliyoruz." diye konuştu.

İngiliz Parlamento üyesi Margaret Hodge, geçen gün Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Kazakistan ile Azerbaycan'a da yaptırımlar uygulanmasına ilişkin öneri vermişti.

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