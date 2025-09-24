AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor"

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaptığı anlaşmanın, küresel ticaret kurallarına saygı gösteren kapsamlı ve karşılıklı bir serbest ticaret anlaşmasına dönüşmeyeceğini kabul etmeye başladı.

AB: TRUMP ANLAŞMASI, DTÖ KURALLARINI KARŞILAMIYOR

Politico'dan edinilen bilgilere göre, AB Komisyonu Ticaret Genel Direktörü Sabine Weyand, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu bir serbest ticaret anlaşmasına (STA) dönüşmeyecek. ABD’ye gidip ‘bunu tamamen WTO uyumlu bir STA’ya çevirmeyi hedefleyebilir miyiz?’ diye sorsaydık, cevabının kesinlikle hayır olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Weyand, anlaşmanın, ülkelerin birbirine gümrükleri kaldırmasını sağlayan ancak tüm ticareti kapsayan tam bir anlaşma yapılmasını gerektiren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının XXIV. maddesi koşullarını henüz yerine getirmediğini belirtti.

AB İÇİNDE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Temmuz ayında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Trump arasında İskoçya’da yapılan anlaşma, AB içinde eleştirilere yol açtı.

Eleştiriler, anlaşmanın karşılıklılık ve ayrım gözetmeme ilkelerine aykırı olduğunu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine olan bağlılığı sorgulattığını vurguluyor.

Weyand, “Kolay yola kaçıp ‘Evet, bunu bir STA’ya dönüştüreceğiz’ demek istemiyorum; bunun inandırıcı olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden elimizdeki anlaşmayla çalışmak zorundayız” dedi.

Weyand ayrıca, AB’nin sanayi ürünleri üzerindeki tüm gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma teklifinin Washington tarafından reddedildiğini hatırlattı.

AB’nin üst düzey ticaret yetkilisi, Washington’un çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini bebek eşyası ve mobil vinç gibi ürünleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin, Trump ve Von der Leyen arasındaki anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Weyand, “Bu, üzerinde anlaştığımız konuları zayıflatıyor. Bu nedenle ABD ile görüşmeler yürütüyoruz” dedi.