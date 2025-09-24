Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor"

AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? &quot;DTÖ Kurallarını Karşılamıyor&quot;
ABD, AB, DTÖ, Ticaret Anlaşması, Serbest Ticaret Anlaşması, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği, ABD ile yapılan anlaşmanın tam kapsamlı ve karşılıklı bir serbest ticaret anlaşmasına dönüşmeyeceğini kabul etti. AB, anlaşmanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarının gerektirdiği tüm ticareti kapsamadığını ve karşılıklılık ilkesine uymadığını belirterek Washington ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaptığı anlaşmanın, küresel ticaret kurallarına saygı gösteren kapsamlı ve karşılıklı bir serbest ticaret anlaşmasına dönüşmeyeceğini kabul etmeye başladı.

AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor" - 1. Resim

AB: TRUMP ANLAŞMASI, DTÖ KURALLARINI KARŞILAMIYOR

Politico'dan edinilen bilgilere göre, AB Komisyonu Ticaret Genel Direktörü Sabine Weyand, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu bir serbest ticaret anlaşmasına (STA) dönüşmeyecek. ABD’ye gidip ‘bunu tamamen WTO uyumlu bir STA’ya çevirmeyi hedefleyebilir miyiz?’ diye sorsaydık, cevabının kesinlikle hayır olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Weyand, anlaşmanın, ülkelerin birbirine gümrükleri kaldırmasını sağlayan ancak tüm ticareti kapsayan tam bir anlaşma yapılmasını gerektiren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının XXIV. maddesi koşullarını henüz yerine getirmediğini belirtti.

AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor" - 2. Resim

AB İÇİNDE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Temmuz ayında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Trump arasında İskoçya’da yapılan anlaşma, AB içinde eleştirilere yol açtı.

Eleştiriler, anlaşmanın karşılıklılık ve ayrım gözetmeme ilkelerine aykırı olduğunu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine olan bağlılığı sorgulattığını vurguluyor.

Weyand, “Kolay yola kaçıp ‘Evet, bunu bir STA’ya dönüştüreceğiz’ demek istemiyorum; bunun inandırıcı olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden elimizdeki anlaşmayla çalışmak zorundayız” dedi.

Weyand ayrıca, AB’nin sanayi ürünleri üzerindeki tüm gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma teklifinin Washington tarafından reddedildiğini hatırlattı.

AB’nin üst düzey ticaret yetkilisi, Washington’un çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini bebek eşyası ve mobil vinç gibi ürünleri de kapsayacak şekilde genişletmesinin, Trump ve Von der Leyen arasındaki anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Weyand, “Bu, üzerinde anlaştığımız konuları zayıflatıyor. Bu nedenle ABD ile görüşmeler yürütüyoruz” dedi.

Kaynak: Dış Haberler

Beyaz Saray'da tarihi buluşma öncesi Trump'tan Erdoğan'a jest: Blair House hazır!Antalya’da feci yangın! Baba, kızını son anda kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu - DünyaABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı!İsrail saldırısı sonrası harekete geçtiler... İtalya ve İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor - DünyaKüresel Sumud Filosu'na donanma koruması!Macron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı! 'Nükleer silaha sahip olmamalı' - DünyaMacron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı!Beyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli! - DünyaBeyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli!İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak - Dünyaİsrail İHA'larla saldırmıştı: UCM'ye başvuracaklar!ABD Büyükelçisi Barrack'tan Erdoğan-Trump zirvesi öncesi açıklama: Ortadoğu için büyük bir fırsat - Dünya"Ortadoğu için büyük bir fırsat"
Sonraki Haber Yükleniyor...