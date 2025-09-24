ABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Concordia Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın bölge ülkelerine bir plan sunduğunu ifade eden Witkoff, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ümitliyiz ve hatta şunu da söyleyebilirim ki, önümüzdeki günlerde bir tür atılımı duyurabileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz"

Son dönemde ABD Başkanı adına diplomatik temaslarda bulunan Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Arap ve İslam ülkelerinden oluşan bir grupla yapılan görüşmede Trump'ın fikirlerini paylaştığını belirtti.

Planın hem İsrail’in kaygılarını hem de bölgedeki diğer ülkelerin endişelerini ele aldığını savunan Witkoff, Ortadoğu ve Gazze’de barış için 'Trump’ın 21 Maddelik Planı’nı sunduklarını belirtti.

"SAVAŞIN BİTMESİ KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Başkan Trump ve Witkoff, yaklaşık iki yıldır süren yıkıcı savaşın sona erdirilmesi konusunda umutlu olduklarını daha önce de dile getirmişti. Öte yandan, geçtiğimiz hafta İsrail’e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamaları daha temkinliydi. İsrail ordusunun Gazze Şehri’ni ele geçirmeye yönelik yeni ve büyük bir saldırı başlattığı bir dönemde, Rubio'nun daha temkinli bir ton benimsediği gözlemlendi.