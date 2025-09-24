Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu

ABD Başkanı Trump'tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump&#039;tan 21 maddelik Gazze planı! Bölge ülkelerine sundu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Gazze ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir hamle beklediklerini belirtti. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerine bir plan sunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Concordia Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın bölge ülkelerine bir plan sunduğunu ifade eden Witkoff, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ümitliyiz ve hatta şunu da söyleyebilirim ki, önümüzdeki günlerde bir tür atılımı duyurabileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz" 

Son dönemde ABD Başkanı adına diplomatik temaslarda bulunan Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Arap ve İslam ülkelerinden oluşan bir grupla yapılan görüşmede Trump'ın fikirlerini paylaştığını belirtti.

 Planın hem İsrail’in kaygılarını hem de bölgedeki diğer ülkelerin endişelerini ele aldığını savunan Witkoff, Ortadoğu ve Gazze’de barış için 'Trump’ın 21 Maddelik Planı’nı sunduklarını belirtti. 

"SAVAŞIN BİTMESİ KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Başkan Trump ve Witkoff, yaklaşık iki yıldır süren yıkıcı savaşın sona erdirilmesi konusunda umutlu olduklarını daha önce de dile getirmişti. Öte yandan, geçtiğimiz hafta İsrail’e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamaları daha temkinliydi. İsrail ordusunun Gazze Şehri’ni ele geçirmeye yönelik yeni ve büyük bir saldırı başlattığı bir dönemde, Rubio'nun daha temkinli bir ton benimsediği gözlemlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'li şirketlerden Türkiye'ye yoğun ilgi! Yatırım fırsatları masadaFenerbahçe - Beşiktaş derbisine hakemler soyunma odasına gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor" - DünyaAB-Trump arasındaki ticaret anlaşması yasa dışı mı? "DTÖ Kurallarını Karşılamıyor"İsrail saldırısı sonrası harekete geçtiler... İtalya ve İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor - DünyaKüresel Sumud Filosu'na donanma koruması!Macron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı! 'Nükleer silaha sahip olmamalı' - DünyaMacron'dan İran'a "saatleriniz kaldı" uyarısı!Beyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli! - DünyaBeyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli!İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak - Dünyaİsrail İHA'larla saldırmıştı: UCM'ye başvuracaklar!ABD Büyükelçisi Barrack'tan Erdoğan-Trump zirvesi öncesi açıklama: Ortadoğu için büyük bir fırsat - Dünya"Ortadoğu için büyük bir fırsat"
Sonraki Haber Yükleniyor...