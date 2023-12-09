ABD'de anket sonuçları: Donald Trump adım adım başkanlığa gidiyor

9 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:52

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya nefesini tuttu ve Gazze'de işgalci İsrail'in Filistinlilere yaşattığı vahşeti izliyor. Vicdanlı birçok insan dünyanın birçok noktasında sokaklara döküldü ve İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Vatandaşlarının hükümetlerine işgali durdur çağrısı yaptığı ülkelerden birisi de ABD. ABD'de birçok kişi Filistin bayraklarıyla sokaklara döküldü ve işgali protesto etti. ABD vatandaşlarının ellerindeki dövizlerde 'ABD'nin paraları İsrail'e gitmesin' yazması dikkat çekti. Vatandaşların ve tepkilerine kulaklarını tıkayan ve katliamların başından beri İsrail'e koşulsuz destek olan Biden hükümeti yapılan anketlerde adeta soğuk duş etkisi yaşıyor. Anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın önünde yer alıyor.

Wall Street Journal, 2024 başkanlık seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Biden yüzde 43, Trump ise yüzde 47 oranında bulunuyor.

NBC NEWS'İN ANKETİNE GÖRE SONUÇLARDA GAZZE POLİTİKASI ETKİLİ

NBC News'in son ulusal anketine göre, seçmenlerin güçlü çoğunluğu Biden'ın dış politikasını ve İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylamıyor.

Çıkan sonuçlar ABD seçmeninin yüzde 62'sinin artık Biden'ın dış politika yaklaşımını onaylamadığını ortaya koyuyor. Seçmenlerin yalnızca %33'ü Biden'ın dış politikasını onayladığını beyan etti. Bu oran Eylül ayına göre yüzde 41 olarak ölçülmüştü. Başka bir deyişle Biden'ın dış politikasına olan güven Eylül ayından buyana yüzde 8 düştü. Ayrıca seçmenlerin yalnızca yüzde 34'ü Biden'ın İsrail-Hamas savaşını ele alış biçimini onaylarken, yüzde 56'sı onaylamadığını belirtti.

Ankete parti bazında bakıldığında ise Demokrat seçmenlerin yarısı yüzde 51'i Biden'ın savaşı ele alış biçimini onayladığını söylerken, bağımsızların yüzde 59'u ve Cumhuriyetçilerin yüzde 69'u onaylamadığını söylüyor.