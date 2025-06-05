ABD'nin ateşkes önerisine cevap: Reddetmedik, iyileştirmeler talep ettik

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes açıklamasına cevap verdi. Hamas, "Witkoff'un önerisini reddetmedik, ancak savaşın sona ermesini sağlamak için bazı açıklamalar ve iyileştirmeler talep ettik" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasının ardından ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın cevabını "kabul edilemez" bulduğunu açıklamıştı. Hamas'tan ateşkese yönelik yeni açıklama geldi.

ANLAŞMAYI REDDETMEDİK

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Witkoff'un önerisini reddetmediklerini belirterek, "Hareket, Witkoff'un önerisini reddetmedi, ancak savaşın sona ermesini sağlamak için bazı açıklamalar ve iyileştirmeler talep ettik" dedi.

Hamas’ın yeni bir müzakere turuna katılmaya hazır olduğunu belirten El-Hayya, arabulucu ülkelerle iletişim halinde olduklarını ifade etti. El-Hayya, Hamas’ın savaşın sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi taleplerini yineledi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas, Witkoff'un 60 günlük geçici ateşkesi içeren önerisinden müzakerelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına ve geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediğini belirtmişti. Hamas, söz konusu öneriye verdiği cevapta Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını ifade etmişti. Witkoff, Hamas'ın cevabına tepki göstermiş, "Hamas'ın öneriye cevabı kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. İsrail ise, 29 Mayıs'ta Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmişti.