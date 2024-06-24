ABD’nin baskısına dayanamadı! Brezilya Hamas üyesi ve ailesini sınır dışı etti

Gazze'de yaşanan katliama üst perdenden eleştiren Brezilya, ABD'nin talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesini sınır dışı ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! Katar ve Mısır Hamas yetkilileri ile görüşecek

Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! Katar ve Mısır Hamas yetkilileri ile görüşecek

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'de yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlamış ve Netanyahu'yu, Hitlere benzetmişti. İki ülke arasında diplomatik kriz çıkarken Brezilya'dan dikkat çeken karar geldi. Brezilya, Hamas üyesi ve ailesi ABD’nin talebi üzerine sınır dışı ettiğini açıkladı.

HAMAS ÜYESİ VE AİLESİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Brezilya Federal Polis kaynakları, 37 yaşındaki Muslim M. A. Abuumar ile 7 aylık hamile eşi, oğlu ve kayınvalidesinin Sao Paulo'nun Guarulhos Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken gözaltına alındığını ve dün Qatar Airways uçağıyla Katar’ın başkenti Doha'ya geri gönderildiğini aktardı.

Kaynaklar, sınır dışı talebinin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiğini belirterek, Filistinli adamın Hamas'la derin bir ilişki içinde olduğunun bir yargıç önünde kanıtlandığını açıkladı.

ABD LİSTEYİ FİLİSTİLİLERİN HAYATINI ZORLAŞTIRMAK İÇİN KULLANIYOR

Abuumar'ın avukatı Bruno Henrique de Moura tarafından sunulan tedbir kararına göre, Filistinli aile Guarulhos Havaalanı’na girişte polis tarafından herhangi bir arama emri olmaksızın gözaltına alındı. Moura, Brezilya polisinin "ABD'nin siyasi amaçlı talebini kabul ettiğini" ve Abuumar'ın isminin ABD hükümetinin terörist izleme listesinde yer almasına dayandığını söyledi. Moura, "ABD bu listeyi Filistin yanlısı aktivistlerin hayatını zorlaştırmak için kullanıyor" dedi.

Abuumar’ın Brezilya'da yaşayan erkek kardeşini ziyarete geldiği ifade edildi. Filistin'in Brasilia Büyükelçisi İbrahim El Zeben, Abuumar konusunda kimsenin elçilikle resmi olarak temasa geçmediğini söyledi.

Abuumar’ın sınır dışı kararını onaylayan Yargıç Milenna da Cunha, kararında Abuumar'ın Katar’ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştüğüne dair sosyal medya paylaşımlarına değindi. Kararda, Abuumar'ın Asya Orta Doğu Merkezi'nin sorumlusu olduğu ve eşinin Malezyalı ve çocuklarının Malezya doğumlu olduğu belirtildi. Kararda ayrıca Brezilya polisinin Abuumar'ın eşinin doğum yapması ve çocuklarının Brezilya vatandaşı olması için ailesiyle birlikte Brezilya'ya seyahat ettiğinden şüphelendiği de belirtildi.

Abuumar'ın Brezilya'ya ilk kez geçen yıl Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin ederek göreve başladığı 1 Ocak günü geldiği ifade edildi.