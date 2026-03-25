Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye; Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın doğrudan bir çatışma sarmalına sürüklenmemesi için "diplomatik kalkan" oluşturdu.

Türkiye’nin yürüttüğü mekik diplomasisi yeniden dünya gündemine oturdu.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinde Körfez ülkelerini "itidale" davet ettiğini ileri sürdü.

KÖRFEZ’İN "KIRMIZI ÇİZGİSİ": ENERJİ VE SU

Suudi Arabistan ve BAE, İran’ın liman ve havalimanı saldırıları karşısında sabrını yitirse de, Ankara’nın telkinleriyle henüz doğrudan müdahalede bulunmadı.

Körfez ülkelerinin savaşa girmek için belirlediği "yüksek eşik" ise enerji ve su altyapılarına yönelik muhtemel bir saldırı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada bu riske dikkat çekerek, "Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri büyük bir yıpratma savaşı riski taşıyor" uyarısında bulunmuştu.

Ankara’dan Körfez’e 'çelik kalkan'! ABD basını, Hakan Fidan'ın 3 ülkeyi durduğunu iddia etti

RİYAD BİLDİRGESİ’NDE "TÜRKİYE-PAKİSTAN" DAMGASI

Diğer yandan Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan bir diğer iddiaya göre Riyad’da toplanan İslam ülkeleri zirvesinde İran’a yönelik çok daha sert bir kınama metni yayınlanacaktı. Ancak Türkiye ve Pakistan’ın yoğun diplomatik çabalarıyla bildiri yumuşatıldı.

Ankara’dan Körfez’e 'çelik kalkan'! ABD basını, Hakan Fidan'ın 3 ülkeyi durduğunu iddia etti

Özellikle İsrail’in Lübnan’daki saldırganlığının metne eklenmesinde Türkiye’nin aktif rol oynadığı açıklandı:

"Ankara ve İslamabad’ın tutumuyla taraflar arasında bir "müzakere kapısı" bırakıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN SAVAŞA KATILMASI 'AN' MESELESİ"

ABD basınından Wall Street Journal, Körfez ülkelerinin, ekonomik istikrarlarını tehdit eden ve artan misillemeler karşısında İran'a yönelik tutumunu sertleştirmeye başladığını iddia etti:

"Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın caydırıcılığı yeniden sağlamak adına savaşa doğrudan katılma kararı alması "an meselesi. Arap yetkililer, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde, İran’ın askeri kapasitesi tamamen yok edilmeden operasyonların durdurulmaması için baskı yaptıklarını iddia ediyor."

