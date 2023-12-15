Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Beyaz Saray'dan Batı Şeria'ya üst düzey ziyaret!

    Beyaz Saray'dan Batı Şeria'ya üst düzey ziyaret!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Beyaz Saray&#039;dan Batı Şeria&#039;ya üst düzey ziyaret!
    Abd, Beyaz Saray, Batı Şeria

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın yarın Batı Şeria’yı ziyaret edeceği açıklandı.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’deki temaslarının ardından yarın Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temasları kapsamında yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.

    Sullivan, Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

    Görüşmede, ABD’nin Filistin yönetimine verdiği desteğin yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Gazze’de kanlı saldırı: 23 ölü, 28 gözaltı
    Oynat

    Gazze’de kanlı saldırı: 23 ölü, 28 gözaltı

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken, İsrail askerleri Batı Şeria’da 28 Filistinliyi gözaltına aldı. Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı ise 104’e yükseldi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...