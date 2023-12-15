Beyaz Saray'dan Batı Şeria'ya üst düzey ziyaret!
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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın yarın Batı Şeria’yı ziyaret edeceği açıklandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’deki temaslarının ardından yarın Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temasları kapsamında yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.
Sullivan, Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.
Görüşmede, ABD’nin Filistin yönetimine verdiği desteğin yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.