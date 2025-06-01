Diyaliz merkezi yerle bir oldu! Binlerce masumu katleden işgal ordusu saldırılarını genişletiyor

Gazze'de binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail, Hamas'ın kontrolü kaybettiği iddiasıyla katliam saldırılarını genişleteceğini duyurdu. Siyonist ordu Gazze'nin kuzeyindeki bir diyaliz merkezini de yerle bir etti.

Hamas'ın 7 Ekim saldırısını bahane ederek Gazze'de geniş çaplı soykırım başlatan Siyonist İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen acımasız saldırılarını sürdürüyor. İnsani yardım almaya çalışan Filistinlileri dahi hedef alan İsrail, katliam saldırılarının dozunu artıracağını duyurdu.

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HAMAS KONTROLÜ KAYBEDİYOR İDDİASI...

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir orduya Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonlarını genişletme emri verdi. Zamir, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, "Güçlü ve tavizsiz bir harekatın ortasındayız. Hamas kontrolü kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamir, ayrıca Gazze’de ek yardım dağıtım bölgeleri kurulacağını açıkladı.

DİYALİZ MERKEZİ TAMAMEN YIKILDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'ni tamamen yıktığı açıklandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Diyaliz merkezinin yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.

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Sağlık Bakanlığı, Facebook sayfasından diyaliz merkezinin yerle bir edilmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti.