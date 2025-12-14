Sosyal medya yıldızı Brielle 'Brie' Bird 9 yaşında hayatını kaybetti. 5 yıldır kanserle mücadele eden küçük kız, mücadelesiyle binlerce kişiye ilham oluyordu. Bununla birlikte, kanser tedavisini reddeden Bird, “Bu kez hayır desem olur mu?” sorusuyla hafızalara kazınmıştı.

The Sun’ın haberine göre, sosyal medya yıldızı Brielle 'Brie' Bird, beş yıl süren kanser savaşını çevrimiçi platformlarda milyonlarla paylaşmasının ardından 9 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Perşembe günü vefat eden çocuk içerik üreticisi, 2020 yılında, dört yaşındayken 4. evre nöroblastoma teşhisi almıştı.

Ailesi, Instagram üzerinden yaptıkları duygusal bir paylaşımda Brie'ye şu sözlerle veda etti:

"Sen bir mucizesin! Bu dünyadaki amacın yerine getirildi ve sana evine kadar eşlik etmek en kutsal ayrıcalıktı. Seni sonsuza dek seveceğiz!"

“Bu kez hayır desem olur mu?” demişti: 9 sosyal medya fenomeni Brielle Bird hayatını kaybetti

Aile açıklamasına, "Senin hikayeni anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yatak odamızın kapısı daima açık ve oyun odasının ışığını açık bırakacağız. Başardın Brielle, her şeyi zarafetle yaptın! Pek çok kişiye ilham kaynağı olduğun için teşekkür ederiz" şeklinde devam etti.

Brie, annesi Kendra, babası Mitchell ve üç küçük kardeşi ile birlikte yaşıyordu.

“İLAÇ ALMAK İSTEMİYORUM” DİYEREK TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ

Brie'ye ilk olarak 2020 yılında 4. evre nöroblastoma teşhisi konulmuş, doktorlar karnında sekiz santimetrelik bir tümör ve kanserin sırtına yayıldığını tespit etmişti. 2022'de kansersiz ilan edilmesine rağmen, hastalığı Ocak 2024'te geri döndü. Annesi Kendra, bu güncellemeyi paylaşırken "Umarım çocuğunuza kanserin geri geldiğini söylemek zorunda kalmazsınız" diye yazmıştı.

Bir yıl sonra, Brie daha fazla tedaviyi reddetti ve temmuz ayında bir bakımevine yerleşti. Annesinin açıklamasına göre, küçük kız o dönemde annesine "Bu kez hayır desem olur mu? Sadece evde olmak istiyorum, orada iyi hissetmiyorum ama gitmekten de korkuyorum" diye sormuştu.

Sağlık mücadelesini belgeleyerek yaklaşık bir milyon takipçiye ulaşan Brie, bakımevindeki son aylarında büyük bir "Wicked" filmi hayranı olarak, filmde rol alan Ariana Grande'den bir hediye kutusu almıştı.

