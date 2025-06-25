Cehennemi yaşadılar! Kassam'dan ağır darbe, 7 işgalci yanarak can verdi

Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden işgal ordusu, Kassam Tugayları tarafından Han Yunus'ta pusuya düşürüldü. Kassam, İsrail ordusuna ait bir tankın içinde 7 askerin can verdiği görüntüleri yayınladı.

Gazze'de 7 Ekim olayını bahane ederek 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail'e karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, direnişini sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus kentinde 7 İsrail askerinin öldüğü pusuya ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde işgalci askerlerin yanarak can verdiği anlar dikkat çekti.

KASSAM'DAN İŞGAL ORDUSUNA TARİHİ PUSU

Kassam'ın Telegram hesabından paylaşılan görüntüde, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde bulunan Ali bin Ebi Talib Camii yakınlarında İsrail askerlerini taşıyan iki zırhlı aracın hedef alındığı görülüyor.

Kassam, araçlara düzenledikleri saldırıda biri subay 7 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.

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TEK BAŞINA GİTTİ, DOĞRUDAN TANKIN İÇİNE ATTI

Bölgede hareket halindeki İsrail askeri araçlarının yer aldığı videoda, personel taşıyıcı, tank ve buldozer ile İsrail askerleri net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde, Kassam üyesi 2 kişi zırhlı askeri araçlara yaklaşarak üst kapaklarından içeri patlayıcı atıyor.

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YANARAK CAN VERDİLER

Saniyeler sonra güçlü bir patlama sesi duyuluyor ve zırhlı araç alev alıyor. Hemen ardından hedef alınan ikinci zırhlı araçtan da patlama sesi duyuluyor. Zırhlı aracın içindeki 7 kişi yanarak can veriyor. Kassam Tugayları, gün içerisindeki açıklamasında Han Yunus’ta İsrail ordusuna ait asker taşıyan 2 aracı ve 2 askeri buldozeri hedef aldıklarını, araçlardan birinin tamamen yandığını duyurmuştu.

BİRİ SUBAY 7 İŞGALCİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusundan gün içerisinde yapılan açıklamada ise Han Yunus'ta 605. Muharebe Mühendisliği Taburundan teğmen Matan Shai Yashinovski (21), başçavuş Ronel Ben-Moshe (20), başçavuş Niv Radia (20), çavuş Ronen Shapiro (19), çavuş Shahar Manoav (21) ve çavuş Maayan Baruch Pearlstein (20) isimli 7 askerin öldüğü belirtilmişti.

İsrail Kanal 14'ün haberinde, Gazze'de dün 7 askerin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Soruşturmaya göre, ilk ulaşılan bilgilerin aksine Han Yunus'ta bir Filistinlinin zırhlı personel taşıyıcının üzerine çıkarak içerisine patlayıcı attığı kaydedildi.