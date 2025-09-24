Charlie Kirk ve Hristiyan milliyetçiliği: Suikast sonrası Amerikan sağının yönü ne olacak?

DIŞ HABERLER - Amerika Birleşik Devletleri, 10 Eylül 2025’te, sağcı aktivist Charlie Kirk’ün Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı suikastla sarsıldı.

Turning Point USA’nın kurucusu ve Hristiyan milliyetçiliğinin önde gelen simgelerinden biri olan Kirk’ün ölümü, sadece bireysel bir kayıp değildi. Amerikan toplumunun dinsel ve politik yapısında köklü değişimlerin habercisi olarak değerlendirildi.

HRİSTİYAN MİLLİYETÇİLİĞİ ÖN PLANA ÇIKTI

Charlie Kirk, genç yaşta kurduğu Turning Point USA ile Amerikan üniversitelerinde muhafazakâr fikirlerin yayılmasında kritik bir rol oynadı. Hristiyan değerler üzerine kurulu “Amerikan kimliği” savunuculuğu, onu sağcı çevrelerde tanınır hâle getirdi. Batı’nın Hristiyan kimliğini savunurken, solculuk ve İslam’a karşı manevi bir mücadele yürüttüğünü sıkça dile getiriyordu. Bu söylemler, özellikle Trump dönemiyle birlikte yükselen Hristiyan milliyetçiliğinin simge isimlerinden biri olmasını sağladı.

SIKI BİR İSRAİL DESTEKÇİSİYDİ

Kirk, 2012 yılında Turning Point USA’yı kurarak Amerikan üniversitelerinde muhafazakâr gençleri örgütlemeye başladı. Etkinlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hızla tanınan Kirk, Trump’ın 2016 seçim kampanyasında medya danışmanı olarak görev aldı ve 2020 seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında yer aldı. 2024 seçimlerinde ise Trump’ın yeniden seçilmesi için önemli bir destekçi oldu.

Kirk, İsrail’in güçlü bir savunucusuydu. “Yaşımda hiçbir gayrimüslim, İsrail’e desteğim veya antisemitizme karşı duruşum kadar uzun bir geçmişe sahip değildir” diyerek duruşunu vurguladı.

ZAMAN ZAMAN ELEŞTİRİLDİ

Ancak bazı açıklamaları antisemitik olarak değerlendirildi. Örneğin, “Yahudi bağışçıları, kendi yok oluşlarını sübvanse ediyor” ve “Yahudi kültürü, Yahudilere karşı nefretin yetiştirildiği okulları finanse ediyor” gibi ifadeler, eleştirilmesine yol açtı. Bu çelişkili söylemler, destekçileriyle arasındaki ideolojik boşluğu derinleştirdi.

KURUCU OLDUĞU OLUŞUMA BAĞIŞ YAĞDI

Kirk’ün ölümü sonrası, Turning Point USA’ya yapılan bağışlarda büyük bir artış gözlendi. Önde gelen Cumhuriyetçi bağışçılar ve Trump yanlıları, organizasyona desteklerini artırdı. TPUSA, 2024 yılında 85 milyon dolar gelir elde etti ve 900’den fazla üniversite ile 1.200’den fazla lise şubesine sahipti. Bu büyüme, Kirk’ün mirasının devam edeceğini ve Amerikan sağında derin bir ideolojik boşluğun oluştuğunu gösteriyor.

FİLİSTİN'İ GÖRMEZDEN GELİP İSRAİL'İN YANINDA DURDU

Kirk, İsrail’e desteğini her fırsatta dile getirdi. 2019’da Kudüs’ü ziyaret ettiğinde, “Çok İsrail yanlısıyım ve hayatım boyunca İsrail’i savundum” demişti. 2025’te ise, “İsrail’i savunma konusunda kurşun geçirmez bir özgeçmişim var… İsrail’in kutsal toprak haklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kirk, Gazze’deki sivil ölümlerinin sorumlusunun Hamas olduğunu savundu ve Filistin’in varlığını reddetti. 2024 yılında üniversitelerdeki Filistin yanlısı protestolara karşı Cumhuriyetçi baskıları destekledi.

Kirk’ün antisemitizm ile suçlanmasına rağmen İsrail’e yaklaşımı zaman içinde değişti. 2023’te Netanyahu’nun gücünü pekiştirmek için Hamas’ı kullandığını ve Yahudilerin öldürülmesine göz yumduğunu öne sürdü. Bu söylem tepki çekince İsrail’i ziyaret ederek durumu toparlamaya çalıştı.

SUİKASTIN ARDINDAN NETANYAHU MESAJ PAYLAŞTI

Charlie Kirk’ün suikastının ardından, Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da, Filistin topraklarını gasp eden çok sayıda İsrailli tarafından bir ayin düzenlendi. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, ayin ABD’de öldürülen Cumhuriyetçi aktivistin anısına gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan, “İsrail’in dostu, cesur bir lideri kaybettik. Charlie Kirk, yalanlara karşı savaştı ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini savundu” açıklamasında bulundu. Netanyahu, Kirk ile sadece iki hafta önce görüştüğünü ve onu İsrail’e davet ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kirk’ü “İsrail’in inanılmaz bir dostu” olarak nitelendirdi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, Kirk’ün “global sol ile radikal İslam arasındaki işbirliğine karşı uyarılarda bulunduğunu” ve bu nedenle suikasta uğradığını savundu.

SİYASET SIKIŞMIŞLIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

İsrail’in ABD’nin müttefiki Katar’a yönelik saldırısı ve ardından Charlie Kirk suikastı, Trump dönemindeki siyasetin sıkışmışlığını gözler önüne seriyor.

Trump’ın adı sıkça Epstein dosyalarıyla anılıyor ve zaman zaman İsrail’e karşı nasıl bir tavır alacağını bilemediği görülüyor. Örneğin Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Türkiye ile ilgili yardım talebine Trump’ın “makul ol” cevabını vermesi ve sonrasında değişen tavrı; ABD’nin öngörülemez İsrail politikasını ve Yahudi lobisinin ve Amerikan müesses nizamının etkisini pekiştiriyor.

SUİKASTIN ARDINDAKİ DERİN BAĞLANTILAR

Kirk’ün suikastı, yalnızca bir politik figürün ölümü değil; Amerikan toplumundaki derin kutuplaşmanın da görünür bir yansıması oldu. Saldırganın trans bireylerle ilişkisi olduğu ve nefret dolu bir mektup bıraktığı bildirildi.

Cenaze töreni Arizona’daki State Farm Stadyumu’nda gerçekleşti ve 70 binin üzerinde kişi katıldı. Tören sırasında Trump’ın konuşması esnasında salondan ayrılan geniş bir izleyici kitlesi, Kirk’ün mirasının Trump’tan daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

MEDYA VE AMERİKAN SAĞINDA YENİ DÖNEM

Medya dünyasında Kirk’ün suikastı geniş yankı buldu. ABC’nin sahibi Nexstar ve Sinclair Broadcast Group, Jimmy Kimmel’in programını, Kirk’ün suikastıyla ilgili yanlış yorumları nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Eğitim kurumlarında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle birçok öğretmen görevden alındı. Bu gelişmeler, ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Charlie Kirk’ün suikastı, Amerikan toplumunda kalıcı izler bırakacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kirk’ün mirası, yalnızca bir politik liderin değil; bir ideoloji ve inanç sisteminin Amerikan toplumundaki etkisinin simgesi. Olay, Hristiyan milliyetçiliğinin yükselişini ve Amerikan toplumundaki dinsel-politik kutuplaşmanın derinleşmesini gözler önüne seriyor.