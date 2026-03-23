İngiltere merkezli perakende devi Argos’un satışa sunduğu “influencer seti” oyuncağı, küçük çocukları sosyal medya içerik üretimine özendirdiği gerekçesiyle hem çocuk hakları savunucularının hem de ebeveynlerin büyük tepkisini çekti.

Birleşik Krallık’ın en köklü perakende zincirlerinden Argos, kendi markası Chad Valley etiketiyle piyasaya sürdüğü yeni oyuncağıyla tartışmaların odağında yer aldı. Tamamen ahşaptan üretilen bu "influencer seti"; minyatür tripod, kamera, mikrofon, tablet ve akıllı telefon maketlerinden oluşuyor.

Üretici firma seti masum bir “rol yapma oyunu” olarak pazarlasa da eleştirmenler durumun hiç de masum olmadığı görüşünde. İki yaşındaki çocukların bile ellerine mikrofon alıp "yayıncılık" taklidi yapmaya teşvik edilmesi ebeveynlerin tepkisini çekti.

Dailymail'in haberine göre, çocukluğun masum bir dönem olduğunu savunan sivil toplum kuruluşları ve endişeli ebeveynler, bu oyuncağa karşı adeta savaş açtı.

Dünya bunu konuşuyor! Influencer seti oyuncağına tepki yağdı

"İZLENMENİN VE BEĞENİLMENİN ÖNEMLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ÖĞRETİYORUZ"

"Akıllı Telefonsuz Çocukluk" hareketinin kurucularından Daisy Greenwell, sert bir dille tepki göstererek, "İki yaşındaki bir bebeğin gerçekten böyle bir oyuncağa ihtiyacı var mı? Biz çocuklara dünyayı keşfetmeyi değil, başkaları tarafından izlenip beğenilmenin çok önemli bir şey olduğunu aşılıyoruz. Bu çok tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu.

İki çocuk annesi Lucy Simpson da oyuncağın çocuklara sahte bir "kusursuzluk" dünyasını dayattığını söyledi. Simpson, "Çocuklarımıza daha bu yaşta selfie çekmeyi bir iş gibi gösteremeyiz. Kusurları saklayan ve hayatı olduğundan farklı gösteren bu dünyayı çocuklara sunmak büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

Eleştirilerin odağındaki Argos cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyadaki öfke dalgası ise büyümeye devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası