Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında: Ankara’nın eli güçlendi, Tel Aviv kaybetti!

İSRAİL'İN GÜNDEMİ ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ: ANKARA'NIN ELİ GÜÇLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştireceği görüşme, İsrail basını ve Amerikan medyasında manşetlere taşındı. Associated Press (AP) ve İsrailli Bizportal sitesi, Ankara’nın “güçlü bir pozisyona sahip olduğunu” ve bu durumun “Tel Aviv’in aleyhine” olduğunu yazdı.

TİCARETTE YENİ DÖNEM

Türkiye, bazı ABD mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırdı. Bu adım, iki ülke arasındaki ticarette yeni bir dönemin kapısını açtı. Haberlere göre karar, yıllık ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

43 MİLYAR DOLARLIK LNG ANLAŞMASI MASADA

Erdoğan-Trump zirvesinde enerji başlığı da öne çıkıyor. Bloomberg News ve Amerikan basınına göre Türkiye ile ABD arasında 20 yıl vadeli, toplam değeri 43 milyar doları aşacak LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) anlaşması gündemde.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 1,9 artıda seyrederken, ASELSAN ve Türk Hava Yolları hisseleri savunma ve havacılık alanındaki muhtemel satın alma anlaşmalarının etkisiyle yükselişini sürdürdü.

'TRUMP İŞ İNSANI, TİCARET ÖNCELİK KAZANABİLİR'

ABD’nin Türkiye’den gelen mallara yüzde 15 gümrük vergisi uyguladığı hatırlatılırken, Türkiye’nin ek vergileri kaldırması Washington’da daha geniş bir ticaretin kapısını aralayabilir. İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, “Trump iş adamı ve Türkiye ile büyük ticaret potansiyeli, Washington’un diğer politikalarını gölgeleyebilir” ifadeleri kullanıldı.

BARRACK TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERE SESLENDİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Kongre’nin itirazlarına rağmen Trump’ın Türkiye ile ilişkilerde “cesur bir adım atma” kararı aldığını açıkladı. Barrack, “Herkes NATO diyor, ama 10 yıldır aynı meseleler: S-400, F-35, F-16, Halkbank… Başkanımız ‘Bunların hepsinden yoruldum. Cesur bir adım atalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyadaki en büyük F-16 alıcısı olduğuna dikkat çeken Barrack, “Bu da Lockheed’i ayakta tutuyor. Ama biz onlara F-35 vermeyi engelliyoruz” diyerek Ankara’ya yeşil ışık yaktı.