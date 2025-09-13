FBI ajanı Bobby Chacon Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu: ABD’de siyasi şiddet ölümcül noktada

DIŞ HABERLER—ABD’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün ölümüyle ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Suikasta ilişkin şüpheli 22 yaşındaki Tyler Robinson gözaltına alınırken, dava henüz erken aşamada. Politico'ya göre, olayla bağlantılı başka kişilerin de olaya karıştığına dair kanıtlar ortaya çıkabilir.

Kirk’ün öldürülmesi, ABD’de hem siyasi hem de toplumsal fay hatlarını yeniden hareketlendirdi. Soruşturmada güvenlik açıkları ve siyasi şiddetin yükselişi tartışma konusu olurken, Turkiyegazetesi.com.tr olarak eski FBI özel ajanı Bobby Chacon ile bu gelişmeleri konuştuk.

BOBBY CHACON: SİYASİ ŞİDDETİN ARTIŞI ÖLÜMCÜL BİR KOMBİNASYONUN SONUCU

Eski FBI ajanı Bobby Chacon, siyasi şiddetin neden arttığını şu sözlerle değerlendirdi:

"ABD'de yüksek profilli saldırılar da dahil olmak üzere siyasi şiddetin artıyor gibi görünmesinin birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum. Her ne pahasına olursa olsun rakiplerini şeytanlaştırmak zorunda olan politikacılarımızın, internetin de yardımıyla, insanları yanlış bilgilendirmeleri ve karşı görüşlere hoşgörülü olma becerisiyle yetiştirilmemiş gençlerin duygularını kışkırtmaları, bu kombinasyonun ölümcül olduğunu düşünüyorum. Siyasetçilerimiz uzlaşmayı terk edip, rakiplerini toplumumuzu mahveden kötü düşmanlar olarak gösterme stratejisini benimsiyorlar. Bu tür bir atmosfer öfke ve hayal kırıklığına neden oluyor ve karşıt görüşlerle başa çıkma becerisi olmayan gençlerin, karşıt sesleri susturmaktan başka seçenekleri kalmıyor. Ya onların konuşma becerilerini ellerinden alıyorlar ya da sosyal medya gibi platformlarda onları susturarak karşıt seslerin duyulmamasını sağlıyorlar. Elbette, nihai susturma, bu hafta karşıt görüşe sahip birinin şiddetli bir şekilde öldürülmesinde gördüğümüz şeydir."

"SALDIRI, DEMOKRASİMİZE YÖNELİK BİR TEHDİT"

Olayın ardından yüksek profilli siyasi etkinliklerde sistemsel güvenlik açıkları olup olmadığına dair soruya ise Chacon şu cevabı verdi:

"Herhangi bir özgür toplumda güvenlik risklerinin doğal olduğunu düşünüyorum. Siyasetimizde, dışarı çıkıp halkla kendi ortamlarında buluşmak, kafelerinde oturmak, lokantalarında oturmak ve onlarla gerçek sohbetler yapmak gibi bir gelenek vardır. Siyasetçiler için halkla tokalaşmak ve bebek öpmek gibi klişeleşmiş sahneler vardır; bu, onların toplumun içinden gelen, halkın bir parçası olmaları gerektiği anlayışını yansıtır. Bu hafta öldürülen Charlie Kirk, kendisinden farklı görüşlere sahip insanlarla saygılı bir şekilde tartışma geleneğini geri getirmeye çalışıyordu. Bunu, herkesin gelip ona soru sorabileceği ve onunla saygılı bir diyalog kurabileceği üniversite kampüslerindeki etkinlikler aracılığıyla yaptı. Charlie Kirk, farklı görüşteki kişilerin konuşmasına, fikirlerini belirtmesine izin verirdi, onları asla susturmaz, üstlerine konuşmaz veya reddetmezdi. Konuşma hakları vardı. Demokrasimizin temeli olan ifade özgürlüğüne büyük bir inancı vardı. Karşı görüşleri ve tartışmaları memnuniyetle karşılardı ve bu, hükümetimizin temelini oluşturan şeydir. Bu hafta onu susturmak için yapılan saldırı, demokrasimize yönelik bir tehditten başka bir şey değildir."

Öte yandan, son beş yılda ABD’deki siyasi şiddet, 1960’lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2021’den bu yana politikacılara yönelik beş ayrı cinayet ya da suikast girişimi kayıtlara geçti.

Trump’a yönelik iki ayrı saldırı girişiminin de bu tabloya dahil olması, siyasi şiddetin ABD’de ne denli tehlikeli bir noktaya geldiğini gösteriyor.

BOBBY CHACON KİMDİR?

Emekli FBI ajanı, avukat ve televizyon danışmanı Bobby Chacon, 1987 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FBI’a katıldı. Kariyerine New York'ta organize suç ve şiddet içeren çetelerle mücadele ederek başladı.

1999’da FBI tarihindeki ilk tam zamanlı sualtı adli dalgıcı olarak görev yapan Chacon, TWA 800 faciası da dahil olmak üzere çok sayıda önemli olaya müdahale etti. 2006 yılında FBI adına Irak’ta sualtı arama operasyonlarına katıldı.

Chacon, aynı zamanda "It Takes A Killer", "Deep Undercover", "Murderous Affairs" ve "I Married A Murderer" gibi gerçek suç dizilerinde uzman yorumcu olarak yer aldı. FBI ve adli soruşturma konularında ABD medyasının sıkça başvurduğu güvenlik danışmanlarından biridir.

