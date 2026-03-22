Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde ve Lübnan’ın güneyinde bulunan İsrail'in askeri hedeflerine 29 saldırı düzenledi. İsrail’in kuzeyinde sirenler çalarken, 5 füzenin tespit edilip bazılarının düşürüldüğü bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren topçu atışları, roket ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi veren Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan’ın güneyindeki askeri grupların hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah ayrıca, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinin de saldırılardan etkilendiğini belirtti.

KUZEYDE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan, Kanal 12 televizyonunun haberine göre Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine fırlatılan 5 füze tespit edildi ve bazıları düşürüldü.

Saldırılar nedeniyle kuzeydeki birçok yerleşim yerinde sirenler çalarken, bölge sakinleri uyarılar doğrultusunda tedbir aldı.

