İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek

DIŞ HABERLER - Suriye, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı bir törenle, savaştan zarar gören ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan altyapı, ulaşım ve gayrimenkul projelerini içeren 14 milyar dolar değerinde 12 yatırım anlaşması imzaladı.

YENİ BİR HAVALİMANI VE METRO HATTI İNŞA EDİLECEK

Anlaşmalar, Şam'da yeni bir havalimanı inşa etmek için 4 milyar dolarlık bir proje ve Suriye'nin başkentinde bir metro inşa etmek için 2 milyar dolarlık bir projeyi kapsıyor.

Öte yandan 2 milyar dolarlık Şam Kuleleri projesi de anlaşmaların içerisinde yer alıyor.

HAVALİMANI PROJESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İmza töreni sonrası başkent Şam’da inşa edilecek yeni havalimanının görüntüleri paylaşıldı. Projenin 4 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi.