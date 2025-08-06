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İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye&#039;nin başkenti Şam&#039;a inşa edilecek
Suriye, Yatırım, Ekonomi, Altyapı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'de 14 milyar dolar değerinde 12 yatırımı içeren projelere ilişkin anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı imza töreninde başkent Şam'a inşa edilecek 4 milyar dolar değerindeki yeni havalimanının görüntüleri paylaşıldı.

DIŞ HABERLER - Suriye, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı bir törenle, savaştan zarar gören ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan altyapı, ulaşım ve gayrimenkul projelerini içeren 14 milyar dolar değerinde 12 yatırım anlaşması imzaladı.

İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek - 1. Resim

YENİ BİR HAVALİMANI VE METRO HATTI İNŞA EDİLECEK

Anlaşmalar, Şam'da yeni bir havalimanı inşa etmek için 4 milyar dolarlık bir proje ve Suriye'nin başkentinde bir metro inşa etmek için 2 milyar dolarlık bir projeyi kapsıyor. 

Öte yandan 2 milyar dolarlık Şam Kuleleri projesi de anlaşmaların içerisinde yer alıyor.

İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek - 2. Resim

HAVALİMANI PROJESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

İmza töreni sonrası başkent Şam’da inşa edilecek yeni havalimanının görüntüleri paylaşıldı. Projenin 4 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi. 

İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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