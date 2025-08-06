İmzalar atıldı, tam 4 milyar dolar değerinde! Suriye'nin başkenti Şam'a inşa edilecek
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suriye'de 14 milyar dolar değerinde 12 yatırımı içeren projelere ilişkin anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı imza töreninde başkent Şam'a inşa edilecek 4 milyar dolar değerindeki yeni havalimanının görüntüleri paylaşıldı.
DIŞ HABERLER - Suriye, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı bir törenle, savaştan zarar gören ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan altyapı, ulaşım ve gayrimenkul projelerini içeren 14 milyar dolar değerinde 12 yatırım anlaşması imzaladı.
YENİ BİR HAVALİMANI VE METRO HATTI İNŞA EDİLECEK
Anlaşmalar, Şam'da yeni bir havalimanı inşa etmek için 4 milyar dolarlık bir proje ve Suriye'nin başkentinde bir metro inşa etmek için 2 milyar dolarlık bir projeyi kapsıyor.
Öte yandan 2 milyar dolarlık Şam Kuleleri projesi de anlaşmaların içerisinde yer alıyor.
HAVALİMANI PROJESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İmza töreni sonrası başkent Şam’da inşa edilecek yeni havalimanının görüntüleri paylaşıldı. Projenin 4 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru