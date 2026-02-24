İran’ın İsfahan eyaletinde orduya ait eğitim helikopteri meyve-sebze haline düştü. Pilot, yardımcı pilot ve 2 esnaf hayatını kaybetti.

İran’da askeri helikopter kazası yaşandı.

Orduya ait eğitim helikopteri, İsfahan vilayetindeki Khomeini Shahr kentine bağlı Dorçe’de bulunan toptan meyve ve sebze pazarı tesisinin içine düştü.

Kaza yerel saatle 09.09’da meydana geldi. Eğitim uçuşu yapan helikopterin hal yerleşkesi içerisine düşmesi sonrası bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İran’da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü var

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada pilot ve yardımcı pilot öldü, halde çalışan 2 esnafın da hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam can kaybı 4 olarak duyuruldu.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yerde başka can kaybına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

TEKNİK ARIZA İHTİMALİ

Kazanın teknik arızadan kaynaklandığı bilgisi aktarıldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

