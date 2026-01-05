İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarını “güçlünün istediğini yapabileceği” yaklaşımı olarak nitelendirerek eleştirdi. Erakçi, Trump’ın barış söylemlerinin uluslararası normları zedelediğini ve diplomasi yerine güç vurgusu yaptığını da vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Erakçi, Trump’ın barış ve güvenlik söylemlerinin gerçekte “güçlünün istediğini yapabileceği” yaklaşımını yansıttığını belirterek, bu tutumun uluslararası normları zedelediğini ifade etti.

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade etti.

“Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir" diyen Erakçi, "Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi” diye konuştu.

VENEZUELA’DAKİ BÜYÜKELÇİLİK FAALİYETLERİ

Erakçi, İran’ın Venezuela’daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevine devam ettiğini belirtti. Vatandaşların durumunun iyi olduğunu söyleyen Erakçi, herhangi bir sorun bildirilmediğini kaydetti.

TRUMP’IN İRAN’A YÖNELİK SÖYLEMLERİ

Trump, 2 Ocak’ta İran’daki protestolarla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Eğer İran barışçıl göstericileri bastırırsa, ABD onların yardımına koşacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Başkan, 4 Ocak’ta da benzer bir uyarıda bulunarak, İran’ın protestoculara yönelik eylemlerinin sert bir karşılıkla sonuçlanabileceğini belirtmişti.

