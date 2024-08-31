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İşgal ordusuna ağır darbe! Pusu kuruldu, ölü ve yaralılar var

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İşgal ordusuna ağır darbe! Pusu kuruldu, ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri

İsrail, Ortadoğu'da yeni katliam için yönünü Batı Şeria'ya çevirdi. 4 gün önce başlayan saldırılar bugün daha da şiddetlendi. Cenin'de İsrail askerlerine yapılan saldırıda 1 askerin öldüğü duyuruldu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan işgal güçleri, şimdi de “ot biçme” adlı operasyonla Batı Şeria'yı kana buluyor. Cenin'deki sivilleri silah zoruyla evinden çıkaran İsrail, 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

BATI ŞERİA'DA İŞGAL ORDUSUNA AĞIR DARBE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlenen saldırılar sırasında 20 yaşında İsrailli çavuşun öldüğü, 2 rütbeli askerin ise yaralandığı açıklandı. 

İşgal ordusuna ağır darbe! Pusu kuruldu, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Cenin'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 3'ü ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e yönelik saldırılarında Emced Mustafa İbrahim Salih ve Mustafa Emin Talal Abdullah'ın öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ŞEHİR ALTYAPISININ YÜZDE 70'İNİ YOK EDİLDİ

 Batı Şeria'nın Cenin Belediyesi, İsrail'in dört gündür süren saldırılarında şehrin altyapısının yüzde 70'inin yok edildiğini bildirdi.

İSRAİL BULDOZERLE ALT YAPIYA ZARAR VERİYOR

WAFA'nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail'in Batı Şeria'da sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini açıkladı.

İsrail'in Cenin'de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti.

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