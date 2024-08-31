İşgal ordusuna ağır darbe! Pusu kuruldu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak 31 Ağustos 2024 23:10 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 23:43 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail, Ortadoğu'da yeni katliam için yönünü Batı Şeria'ya çevirdi. 4 gün önce başlayan saldırılar bugün daha da şiddetlendi. Cenin'de İsrail askerlerine yapılan saldırıda 1 askerin öldüğü duyuruldu.