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İslam Dünyasında Kurban Bayramı için 2 ayrı tarih! Farklı günler bayram ilan edildi

Kaynak: Dış Haberler
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İslam Dünyasında Kurban Bayramı için 2 ayrı tarih! Farklı günler bayram ilan edildi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suudi Arabistan ve Afganistan’daki Taliban yönetimi, Kurban Bayramı tarihleri konusunda farklı açıklamalar yaparak, İslam dünyasında dikkat çeken bir takvim ayrılığına yol açtı.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde 2 ayrı tarih belirlendi.

Afganistan merkezli Amu TV'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Umman, Endonezya ve Irak, 27 Mayıs Salı akşamı Zilhicce hilalinin görüldüğünü açıklayarak, 28 Mayıs Çarşamba gününü Zilhicce'nin ilk günü ve 6 Haziran Cuma gününü Kurban Bayramı olarak ilan etti.

Buna göre, İslam’ın en kutsal günlerinden biri olan Arefe günü 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor ve Hac ibadetini tamamlayan milyonlarca Müslüman, aynı gün Arafat’ta vakfe yapacak.

TALİBAN, AYNI HİLALİ GÖRDÜ AMA BAYRAMI BİR GÜN GEÇ BAŞLATACAK

Taliban’ın Yüksek Mahkemesi ise aynı gün hilalin görüldüğünü teyit etmesine rağmen, bayramın ilk gününü 7 Haziran Cumartesi olarak ilan etti. Taliban, 28 Mayıs Çarşamba gününün Zilkade ayının son günü olduğunu savunarak takvimde bir günlük fark oluşturdu.

Aralarında Malezya, Brunei gibi ülkeler ise hilalin görülmediğini bildirerek Zilhicce ayını 29 yerine 30 gün saydı ve aynı şekilde Cumartesi günü bayram yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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