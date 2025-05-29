Putin'den dikkat çeken hamle! Müfredata eklediği ders yankı uyandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 13:42 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 13:49 - Güncelleme:

Rusya’da 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yeni müfredatta insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı ve teknolojisi dersi yer alacak. İHA üreticisi Geoscan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2030 yılına kadar 1 milyon İHA operatörü yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Rusya’da 8. Ve 9. sınıf öğrencilerinin müfredatında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. 27 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yayımlanan yeni ders kitabıyla gençlere drone teknolojisi ve kullanımı hakkında eğitim verileceği duyuruldu. HEDEF, 1 MİLYON İHA OPERATÖRÜ YETİŞTİRMEK The Moscow Times’ın haberine göre, Rusya Eğitim Bakanlığı, ABD yaptırımları altındaki drone üreticisi Geoscan'ın ürettiği ders kitabını 30 Nisan'da onayladı. Müfredatta yapılan değişiklikle birlikte 500'den fazla okul ve 30 üniversitede 1 milyon drone operatörü yetiştirilmesi hedefleniyor. Son yıllarda Moskova ve St. Petersburg’da binlerce üniversite öğrencisine insansız hava araçlarıyla ilgili eğitim verilirken, okul çağındaki çocuklara da askeri eğitim kapsamında temel İHA kullanma becerileri öğretiliyor. İlgili Haber Rusya’dan flaş açıklama! Ukrayna ile kalıcı barış için ilk şart belli oldu Rusya'dan İstanbul için dikkat çeken açıklama! ''Barış müzakerelerinde ana platform...'' ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı