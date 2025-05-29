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Putin'den dikkat çeken hamle! Müfredata eklediği ders yankı uyandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Putin&#039;den dikkat çeken hamle! Müfredata eklediği ders yankı uyandırdı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya’da 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yeni müfredatta insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı ve teknolojisi dersi yer alacak. İHA üreticisi Geoscan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2030 yılına kadar 1 milyon İHA operatörü yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Rusya’da 8. Ve 9. sınıf öğrencilerinin müfredatında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.  

27 Mayıs’ta yapılan açıklamada, yayımlanan yeni ders kitabıyla gençlere drone teknolojisi ve kullanımı hakkında eğitim verileceği duyuruldu.

Putin'den dikkat çeken hamle! Müfredata eklediği ders yankı uyandırdı - 1. Resim

HEDEF, 1 MİLYON İHA OPERATÖRÜ YETİŞTİRMEK

The Moscow Times’ın haberine göre, Rusya Eğitim Bakanlığı, ABD yaptırımları altındaki drone üreticisi Geoscan'ın ürettiği ders kitabını 30 Nisan'da onayladı. Müfredatta yapılan değişiklikle birlikte 500'den fazla okul ve 30 üniversitede 1 milyon drone operatörü yetiştirilmesi hedefleniyor.

Son yıllarda Moskova ve St. Petersburg’da binlerce üniversite öğrencisine insansız hava araçlarıyla ilgili eğitim verilirken, okul çağındaki çocuklara da askeri eğitim kapsamında temel İHA kullanma becerileri öğretiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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