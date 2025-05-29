12 yaşındaki kızın korkunç ölümü! Arkadaşının evine gitti, geri dönemedi

ABD’nin Southbridge şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Arya Lebeau, arkadaşlarından birinin evinde vakit geçirirken 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan facia intihar olarak değerlendirilirken, olaydan kısa bir süre önce Lebeau’nun arkadaşıyla tartıştığı öne sürüldü.

Dehşete düşüren olay ABD’nin Southbridge şehrinde bir apartman dairesinde yaşandı. Pijama partisi yapmak için bir arkadaşının evine giden 12 yaşındaki Arya Lebeau, 3. kat penceresinden düştü.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kızın ölümü intihar olarak değerlendirilirken, Arya’nın düşmeden hemen önce bir pizza dilimi yüzünden arkadaşıyla tartıştığı ortaya çıktı.

Southbridge Polis Departmanı ve Worchester County Bölge Savcılığı, yaşanan faciayı "gözetimsiz ölüm" olarak adlandırdı.

''EVE DÖNECEKMİŞ GİBİ HİSSETTİM''

Arya'nın annesi Charlene Cabrera, "Onu pijama partisine bıraktım ve sanki eve gelecekmiş gibi hissediyordum. Gelecek için çok umutluydu ve bu yaz arkadaşlarıyla birlikte birçok aktivite yapmayı dört gözle bekliyordu." ifadelerinde bulundu.

Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.