Güney Kore’de feci kaza! Donanmaya ait uçak dağa çakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2025 08:57 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 09:04 - Güncelleme:

Perşembe günü yapılan açıklamada dört kişiyi taşıyan bir donanma devriye uçağının Güney Kore'nin güneydoğusundaki bir dağa düştüğü bildirildi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, dört kişiyi taşıyan bir donanma devriye uçağı Perşembe günü Güney Kore'nin güneydoğusundaki bir dağa düştü.​​​​​​​ Olay, saat 13.50 sıralarında (04.50GMT) Pohang kentinde meydana geldi. DAĞDAN YÜKSELEN DUMANLARI GÖRDÜLER Kazadan kısa bir süre sonra yerel görgü tanıkları dağdan dumanların yükseldiğini gördüler. Bu haberin yayınlandığı tarih itibarıyla düşen uçakta bulunan dört kişi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı