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Güney Kore’de feci kaza! Donanmaya ait uçak dağa çakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güney Kore’de feci kaza! Donanmaya ait uçak dağa çakıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Perşembe günü yapılan açıklamada dört kişiyi taşıyan bir donanma devriye uçağının Güney Kore'nin güneydoğusundaki bir dağa düştüğü bildirildi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, dört kişiyi taşıyan bir donanma devriye uçağı Perşembe günü Güney Kore'nin güneydoğusundaki bir dağa düştü.​​​​​​​

Olay, saat 13.50 sıralarında (04.50GMT) Pohang kentinde meydana geldi.

DAĞDAN YÜKSELEN DUMANLARI GÖRDÜLER

Kazadan kısa bir süre sonra yerel görgü tanıkları dağdan dumanların yükseldiğini gördüler.

Bu haberin yayınlandığı tarih itibarıyla düşen uçakta bulunan dört kişi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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