Kanada’da yangın alarmı! Binlerce hektar küle döndü: On binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilirken, 17 bin kişi için tahliye emri verildi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin orduyu yardım için bölgeye göndermeyi kabul ettiğini aktaran Wab Kinew, "Bu, birçok Manitobalının hayatı boyunca gördüğü en büyük tahliye olacak.'' ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde pazartesi başlayan ve yayılarak devam eden orman yangınları Manitoba eyaletine de sıçradı. Manitoba Eyalet Başkanı Wab Kinew düzenlediği basın toplantısında, eyalette acil durum ilan edildiğini belirterek, 17 bin kişinin hızla tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

FUTBOL SAHALARI İLE TOPLUM MERKEZLERİNE YERLEŞTİRİLECEKLER

Kinew, tahliye edilen sakinlerin eyaletin başkenti Winnipeg ve diğer şehirlerdeki futbol sahaları ile toplum merkezlerine yerleştirileceğini ve federal silahlı kuvvetlerin tahliye çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye ulaştığını belirtti.

''HAYATLARI BOYUNCA GÖRDÜKLERİ EN BÜYÜK TAHLİYE OLACAK''

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin orduyu yardım için bölgeye göndermeyi kabul ettiğini aktaran Wab Kinew, "Bu, birçok Manitobalının hayatı boyunca gördüğü en büyük tahliye olacak. Bu durum, tüm yönetim kademelerinin ciddi kaynak ve iş birliği sağlamasını gerektirecek. Mutluyum ki Başbakan Mark Carney bu talebi kabul etti" ifadelerini kullandı.

''GECE YARISINA KADAR ÇIKACAĞIZ''

Flin Flon Belediye Başkanı George Fontaine ise yaptığı açıklamada, "Gece yarısına kadar ben de dahil herkesin çıkmış olması gerekiyor. Birkaç eşyamı toparlamakla meşgulüm, herkes elinden geldiğince organize olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Fontaine, insanların bölgeden çıkmak için tek çıkış yolu olan Highway 10 kara yolunu kullanmayı planladığını söyledi. Yetkililer Manitoba'da şu anda aktif durumda olan 22 orman yangını bulunduğunu söyledi.

BİR İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI

Kanada genelinden gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadeleye yardım ettiğini belirten yetkililer, bir itfaiye görevlisinin ağır yaralandığını bildirdi. Bu yıl şimdiye kadar Manitoba'da 102 yangın çıktığını, bunun da bu döneme kadar olan ortalama olan 77 yangının "çok üzerinde" olduğunu söyledi. Öte yandan, yangının başladığı Saskatchewan'daki Creighton kasabasında da bin 200 kişiye tahliye emri verildi.

PETROL VE GAZ ÜRETİM TESİSLERİ KAPATILDI

Alberta eyaletinde çarşamba günü başlayan orman yangınları nedeniyle de bazı petrol ve gaz üretim tesisleri geçici olarak kapatıldı. Bir kasaba tahliye edildi. Petrol üreticisi Cenovus Energy (CVE.TO), Alberta'nın kuzeyindeki yangınlar nedeniyle Foster Creek tesisinde zorunlu olmayan personeli azaltma kararı aldığını açıkladı. Cenovus, yangın durumunu yakından izlediğini ve alınan personel azaltma önleminin bir tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

1600 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Eyaletin kuzeyinde yer alan Swan Hills kasabasında pazartesi gününden bu yana bin 600 hektarlık alan küle döndü. Yaklaşık bin 200 kişinin yaşadığı Swan Hills için Pazartesi akşamı tahliye emri verildi. Bölgede faaliyet gösteren petrol ve gaz üretici firması Aspenleaf Energy, aynı gün yangın nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu ve günde yaklaşık 4 bin varil petrol eşdeğeri üretimi kapattığını açıkladı.