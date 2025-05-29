Kullandığı dozerin altında kalınca kabusu yaşadı! ''Yüzümün yarısı artık yok''

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki buldozer sürücüsü Jesse Payne’in kullandığı aracın altında kalması sebebiyle boynu kırılarak kafası ezildi. Korkunç kazadan sağ kurtulan adam, 'yüzünün yarısının olmadığını' söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Louisiana şehrinde yaşayan Jesse Payne, kullandığı buldozerin altında kaldı. Yaşanan faciada kafası ezilen adamın boynu ve çenesi de kırıldı. Kulağının yarısı kopan Payne’in sol gözünün de kapandığı kaydedildi.

360’TAN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Facianın ardından hastaneye kaldırılan iki çocuk babası adama 360’tan fazla dikiş atılırken kafasının arkası ise zımbalandı.

''AYAĞIM KAYDI''

Yaşadığı faciayı anlatan Payne, "Çalı yığınına dökmek üzere etraftaki çalıları topluyordum. Geri dönerken yaklaşık 15 metrelik büyük bir kütük gördüm, bu yüzden makineyi durdurup onu aldım. Araçtan dışarı çıkmaya çalıştım ve dışarı çıkarken ayağım kaydı. Aracın kollarını çalıştıran ayak kumandasının üzerine düştüm.'' ifadelerini kullandı.

Payne, yaşadığı şoku atlatamadığını söyleyerek, ''Yere düştüğümde boynumun kırıldığını hissettim. Sonra kulağım sarkmış bir şekilde tekrar ayağa fırladım, yüzüm neredeyse parçalanmıştı, boynum ve çenem kırılmıştı.'' şeklinde konuştu.

İki çocuk babasının hastanedeki tedavisi sürüyor.