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    İsrail bombaları 105 gazeteciyi katletti

    Gazze'de soykırıma varan sivil katliamlarına devam eden İsrail'in saldırıları nedeniyle 83 günde 105 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

    İsrail bombaları 105 gazeteciyi katletti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin'in ailesinin yaşadığı evi bombalamasına ilişkin açıklama yapıldı.

    2 GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada, İsrail ordusunun 2 gazeteciyi daha öldürmesiyle, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 105'e yükseldiği ifade edildi.

    Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti. İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir sivil yerleşim yerini hedef alması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirmişti. "Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail bombaları 105 gazeteciyi katletti
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