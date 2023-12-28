İsrail bombaları 105 gazeteciyi katletti

28 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:10

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin'in ailesinin yaşadığı evi bombalamasına ilişkin açıklama yapıldı.

2 GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, İsrail ordusunun 2 gazeteciyi daha öldürmesiyle, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 105'e yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti. İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir sivil yerleşim yerini hedef alması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirmişti. "Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi" ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırıda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin de hayatını kaybetmişti.