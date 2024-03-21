İtalya Başbakanı Meloni, milletvekilinin sözleri sonrası şekilden şekle girdi

İtalyan Parlamentosu'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Başbakan Meloni, hararetli konuşmaların ardından kendisine "Bana o rahatsız edici bakışla bakmayın" diyen vekile karşı ceketle yüzünü kapattı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Meclis'te ilginç anlara imza attı.

"BANA ÖYLE BAKMAYIN"

Hararetli geçen görüşmelerin ardından muhalefet vekillerinden biri Meloni'ye, "Bana o rahatsız edici bakışla bakmayın. Hatalar olur, ona gülümseyerek söylüyorum, bize hep bunu sorduğu için biraz ironi yapıyorum." dedi.

Meloni

CEKETLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Buna karşılık Meloni ayağa kalkıp kollarını açtı, daha sonra da ceketle yüzünü kapattı. Başbakan'ın o anları kameralarla da kayıt altına alındı.