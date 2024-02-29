İtalya: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmeli

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulundu. İsrail askerlerinin bir yardım konvoyuna ateş açmasını da değerlendiren Tajani, Netanyahu hükümetinin Filistin halkını koruması gerektiğini belirtti.

İsrail askerleri bugün Gazze'ye giden bir yardım konvoyuna ateş açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre olayda 104 kişi hayatını kaybetti.

Olaydan saatler sonra X hesabından paylaşım yapan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Gazze'deki trajik ölümlerin sona ermesi, daha fazla insani yardım, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin korunması için acil bir ateşkes gerektiriyor. İsrail'i Gazze'deki insanları korumaya ve sorumluları titizlikle tespit etmeye çağırıyoruz" dedi.

"TEHDİT OLUŞTURUYORLAR" BAHANESİYLE ATEŞ AÇTILAR

İsrail ordusu, binlerce Gazzelinin, 30 yardım kamyonundan oluşan konvoyun etrafını sarması sonucu bir "izdiham" yaşandığını ve bunun sonucunda aralarında kamyonların altında kalanların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

İsrailli bir kaynak askerlerin "tehdit oluşturdukları" düşüncesiyle kalabalığa ateş açtığını kabul etti.