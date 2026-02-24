ABD Savunma Bakanlığı, Elon Musk’ın xAI şirketiyle kritik bir anlaşmaya imza attı. Grok artık ordunun gizli sistemlerinde kullanılabilecek.

ABD’de yapay zeka cephesinde dengeleri değiştiren bir karar alındı. Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI ile Pentagon arasında imzalanan anlaşma kapsamında Grok modeli, ordunun gizli sistemlerinde kullanılabilecek.

Anlaşmayı ilk duyuran gazete New York Times oldu.

Elon Musk’ın Grok’u Pentagon'un gizli sistemlerine giriyor!

"ANTHROPİC TEKELDİ"

Bugüne kadar Anthropic’in Claude modeli, ABD ordusunun en hassas istihbarat çalışmaları, silah geliştirme süreçleri ve savaş alanı operasyonlarının yürütüldüğü sistemlerde kullanılabilen tek yapay zeka modeli konumundaydı.

Ancak Pentagon ile Anthropic arasında güvenlik önlemleri nedeniyle ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Pentagon, Claude’un "tüm yasal amaçlar" kapsamında kullanılmasını isterken, Anthropic bu talebi reddetti. Şirket, özellikle Amerikalıların kitlesel gözetimi ve tamamen otonom silah geliştirme alanlarında kullanımın engellenmesi konusunda ısrarcı oldu.

Daha önce Axios’un aktardığına göre xAI, Pentagon’un talep ettiği "tüm yasal kullanım" standardını kabul etti. Böylece Grok’un önünü açtı.

PENTAGON’DAN ÜLTİMATOM: TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ TEHDİDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Anthropic CEO’su Dario Amodei’yi Salı günü Pentagon’a davet ettiği öğrenildi.

Axios'a konuşan kaynaklar, toplantının gergin geçeceğini aktardı.

Bir savunma yetkilisi, Hegseth’in Amodei’ye fiilen ültimatom sunacağını söyledi. Pentagon’un, güvenlik önlemlerinin kaldırılmaması halinde Anthropic’i "tedarik zinciri riski" olarak damgalamakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Savunma yetkilileri, Claude’un sistemden çıkarılarak yerine yeni bir modelin entegre edilmesinin oldukça zor ve karmaşık bir süreç olacağını kabul ediyor.

Claude modeli daha önce Anthropic’in Palantir ortaklığı sayesinde Maduro baskınında da kullanılmıştı.

OPENAI VE GOOGLE DEVREDE: GİZLİ ALAN YARIŞI

Halihazırda Grok, Google’ın Gemini modeli ve OpenAI’nin ChatGPT’si ABD ordusunun gizli olmayan sistemlerinde kullanılabiliyor. Google ve OpenAI, sistemlerin gizli alanlarına geçiş için Pentagon ile görüşmeler yürütüyor.

Pentagon’un Anthropic ile bağlarını koparmaya hazırlanması, bu görüşmelere yeni bir hız kazandırdı. Bir kaynak, Pentagon’un "yeni bir aciliyet duygusuyla OpenAI ile temasa geçtiğini" aktardı. Ancak tarafların karmaşık başlıklar nedeniyle anlaşmaya yakın olmadığı kaydedildi.

İKİNCİ BİR KAYNAK, TEMASLARIN HIZLANDIĞINI DOĞRULADI.

New York Times, Google’ın Gemini modeli için gizli kullanım anlaşmasına "yakın" olduğunu, OpenAI’nin ise daha "uzak" bir noktada bulunduğunu yazdı. Bir savunma yetkilisi ise Google’ın OpenAI’den daha avantajlı olduğu yönündeki yorumlara karşı çıktı ve her iki şirketle de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

OpenAI’nin bu standardı kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

