NATO üyesi iki ülkenin istihbarat servislerinin ortak açıklamasına göre, Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda kilit rol oynayan uzaydaki üstünlüğünü sona erdirmek amacıyla, Elon Musk'ın Starlink uydu ağını hedef alabilecek yeni bir uydu savar silahı geliştirdi. Uzmanlar, bu silahın binlerce uyduyu aynı anda etkisiz hale getirerek, “kontrolsüz bir felakete yol açabileceği” konusunda uyardı.

BİNLERCE UYDU AYNI ANDA DEVRE DIŞI KALABİLİR

Associated Press (AP) tarafından incelenen istihbarat belgelerinde, “alan etkili” olduğu belirtilen, bu yeni silahın Starlink’in yörüngelerini yüz binlerce yüksek yoğunluklu küçük parçacıkla (pelet) doldurmayı amaçladığı belirtiliyor. Bu sayede birden fazla uyduyu aynı anda devre dışı bırakma potansiyeli taşıyan silahın, aynı zamanda yörüngedeki diğer sistemlere de felaket düzeyinde hasar verme riski bulunuyor.

Konu hakkında yorum yapan uzmanlar, böyle bir silahın, Rusya ve Çin dahil olmak üzere binlerce uyduya sahip olan ülkeler için uzayda kontrol edilemez bir kaosa yol açmadan çalışabileceğinden şüphe duyduklarını dile getirdi. Ancak, araştırmacılar Moskova’nın kendi uzay sistemlerine verebileceği zararın, Rusya’yı bu silahı konuşlandırmaktan veya kullanmaktan caydırabileceğini aktardı.

“UZAYDA KONTROL EDİLEMEZ BİR KARMAŞAYA NEDEN OLABİLİR”

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Secure World Foundation’dan uzay güvenliği uzmanı Victoria Samson, böyle bir silahın varlığından şüphe duyduğunu ve kullanılmasının uzayda kontrol edilemez bir karmaşaya neden olacağını ifade etti.

Diğer taraftan, Kanada ordusu Uzay Tümeni Komutanı Tuğgeneral Christopher Horner, ABD’nin daha önceki nükleer, uzay tabanlı silah iddiaları ışığında, Rusya’nın bu tür bir çalışma yapmasını "imkânsız" olarak görmediğini söyledi. Horner, "Nükleer silah sistemi hakkındaki haberler doğruysa ve bu konuda bu noktaya gitmeye isteklilerse, bunun bir adım altındaki ama aynı derecede zarar verici bir şeyin de onların gelişim alanında olması beni şok etmez” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, uluslararası kuruluşların konuya ilişkin yorum taleplerine cevap vermedi. Ancak, Rusya daha önce de Birleşmiş Milletler’e (BM) uzaya silah konuşlandırılmasını durdurma çabaları çağrısında bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın uzaya nükleer silah yerleştirme niyetinin olmadığını söylemişti.

“RUSYA, STARLİNK’İ CİDDİ BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR”

İstihbarat bulguları, Rusya’nın özellikle Starlink’i ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirtildi. Binlerce alçak yörünge uydusu, Rusya'nın topyekün işgaline karşı dördüncü yılına giren Ukrayna'nın hayatta kalması için kritik öneme sahip. Starlink'in yüksek hızlı internet hizmeti, Ukrayna kuvvetleri tarafından savaş alanı iletişimleri, silah hedeflemesi ve diğer görevler için kullanılırken; Rus saldırılarının iletişimi etkilediği sivil ve hükümet yetkilileri tarafından da kullanılıyor.

Bununla birlikte, Rus yetkililer, Ukrayna ordusuna hizmet veren ticari uyduların meşru hedefler olabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu. Bu ay Rusya, alçak yörünge hedeflerini vurma kabiliyetine sahip yeni bir yer tabanlı füze sistemi olan S-500'ü konuşlandırdığını duyurdu.

SİLAHIN YAPISI VE HASAR POTANSİYELİ

İstihbarat bulgularına göre, Rusya'nın 2021'de eski bir uyduyu imha etmek için test ettiği füzenin aksine, geliştirilmekte olan yeni silah aynı anda birden fazla Starlink uydusunu hedef alacak. Peletlerin, henüz fırlatılmamış küçük uydu oluşumları tarafından serbest bırakılabileceği belirtiliyor.

Kanadalı Tuğgeneral Horner, pelet bulutlarının sadece Starlink’i vuracak şekilde kontrol edilmesinin zor olduğunu ve bir saldırıdan kaynaklanan enkazın "hızla kontrolden çıkabileceğini" söyledi.

“BU TÜR BİR ARAŞTIRMA SADECE DENEYSEL OLABİLİR”

AP’nin gördüğü belgeler, Rusya’nın böyle bir sistemi ne zaman konuşlandırabileceğini veya ne kadar ilerleme kaydettiğini detaylandırmadı. Ancak bulgulara aşina olan bir yetkili, sistemin aktif geliştirme aşamasında olduğunu ve konuşlandırma zamanlamasına ilişkin bilgilerin paylaşılması için çok hassas olduğunu aktardı.

Victoria Samson, Rusya'nın bu tür bir araştırmasının sadece deneysel olabileceğini ve uluslararası bir tepki uyandırma çabası da olabileceğini öne sürdü. Samson, "Bu fikirleri ortaya atan insanlar, genellikle ABD tarafının da benzer bir şey inşa etmesini sağlamak veya karşı uzay yeteneklerine yapılan harcamaları haklı çıkarmak için bunu yapıyorlar" dedi.

KÜÇÜK PELETLERİN TESPİT EDİLMESİ ZOR

İstihbarat bulgularına göre, yalnızca bir milimetre boyutunda olacak peletler, uzay nesnelerini tarayan yer tabanlı ve uzay tabanlı sistemlerden kaçabilir ve bu da herhangi bir saldırının sorumluluğunu Moskova'ya yüklemeyi zorlaştırabilir.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden uzay güvenliği ve silahlanma uzmanı Clayton Swope, peletlerin takip edilememesi durumunda bile, uydular zarar görmeye başladığında sorumluluğun anlaşılabileceğini belirtti. Swope, "Hasarın çoğu muhtemelen uyduların en kırılgan kısmı olan güneş panellerine yapılacaktır. Ancak bu, bir uyduya zarar vermek ve muhtemelen onu çevrimdışı bırakmak için yeterli olur" dedi.

