Nepal, ksenon gazı yardımıyla Everest'e çıkan dağcıya soruşturma açtı

Nepal, "kandaki alyuvar değerlerini yükselten ksenon gazının yardımıyla" dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan "Xenon" adlı dağcılarla ilgili soruşturma başlattı.

The Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Turizm Bakanlığı, Everest Dağı'na tırmanan, İngiliz ordusu mensuplarından oluşan "Xenon" isimli bir grup dağcıya ilişkin açıklama yaptı.

KİMSE BEYANDA BULUNMADI!

Açıklamada, "kandaki alyuvar değerlerini yükselten ksenon gazının yardımıyla" dağın zirvesine ulaşan grubun, gaz kullanımı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadığı belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Tüm dağcıların ve organizatörlerin tırmanış sırasında kullandıkları ekipman, ilaç ve maddeleri beyan etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, detaylı bilgi toplamak ve kapsamlı analiz yürütmek üzere ilgili kurum ve kişilerle temas halinde olunduğu aktarıldı.

KSENON GAZININ YARDIMIYLA EVEREST'İN ZİRVESİNİ GÖRDÜLER

Eski İngiliz ordusu mensupları Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington'dan oluşan "Xenon" isimli dağcı grup, planlananın aksine Nepal'e varmalarından 6 gün sonra ksenon gazının yardımıyla Everest'in zirvesine varmıştı.

EVEREST'TE BU SEZON YAŞANAN CAN KAYIPLARI

Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra vefat etti. Santiago, böylece bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.

Hint dağcı Subrata Ghosh da Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında ölmüştü.

Romanyalı dağcı Zsolt Vago, 8 bin metre seviyesinde zirveye ulaşmaya çalışırken, Hint dağcı Rakesh Bishnoi ise zirve dönüşünde hayatını kaybetmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.