İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD-İsrail, kara harekatı kartını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD basınına göre; Pentagon, İran’a karşı operasyonları desteklemek üzere Kara Kuvvetleri’nin seçkin 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3000 askeri Orta Doğu’ya sevk etmeyi planlıyor. Söz konusu emrin orduya iletildiği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde çelişkili mesajlar veren Washington yönetimi 'kara harekatı' hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Diplomasi ve müzakere mesajlarının yanında saldırı tehditlerini bir arada kamuoyu ile paylaşan Donald Trump, orduya 'kara harekatına hazırlık' talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump

SEÇKİN BİRLİK SEÇİLDİ

ABD basınından The Wall Street Journal'in haberibe göre; Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3.000 askeri Orta Doğu'ya konuşlandırmayı planlıyor.

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.

ORTA DOĞU İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Öte yandan iddiayı destekleyen nitelikte bir bilgi de Donald Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Fox News'ten geldi.

Aktarılan habere göre; ABD ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeni'ne Orta Doğu'ya intikal emri iletildi.

