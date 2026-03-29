Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 127 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

LÜBNAN'DA 'İŞGALİ GENİŞLETİN' TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde devam eden askeri faaliyetlerde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek şimdi de Lübnan'da işgali genişlettikleri mesajını verdi.





Haberle İlgili Daha Fazlası