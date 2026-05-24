Sosyal medya platformu TikTok’ta yaygınlaşan “erkek maması” trendi, spor yapan gençler arasında hızla popülerleşirken uzmanlar, yanlış saklanan pirinçli yemeklerin ciddi gıda zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medyada kas yapmak isteyen gençlerin yeni gözdesi, kıyma ve pirinçten oluşan yüksek proteinli “erkek maması” oldu. Basit hazırlama süreci ve doyurucu olması sebebiyle için tercih edilen bu yemek, genellikle birkaç günlük tüketim için toplu şekilde pişiriliyor. Ancak bilim insanları, özellikle pirincin yanlış saklanmasının sağlık açısından büyük risk taşıdığını belirtiyor.

PİRİNÇTE ÜREYEN BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlara göre en büyük tehlike, pirinçte üreyebilen Bacillus cereus adlı bakteri. Leicester Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Dr. Primrose Freestone, pişmiş pirincin bu bakteri için uygun bir üreme ortamı oluşturduğunu söyledi.

Freestone’a göre, pişirilen yemek oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde bakteriler hızla çoğalıyor ve toksin üretmeye başlıyor. Bu toksinler ise şiddetli mide bulantısı, kusma ve gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, yemeğin yeniden ısıtılmasının toksinleri yok etmeye yetmediğini vurguluyor.

YAVAŞ SOĞUYAN YEMEKLERDE BÜYÜK RİSK!

TikTok’ta milyonlarca görüntülenen videolarda kullanıcılar, büyük tencerelerde kıyma ve pirinç hazırlayıp bunu günlerce tüketiyor. Bazı kullanıcılar bu yöntemi “en pratik kas yapma yolu” olarak tanımlasa da uzmanlar özellikle büyük kaplarda yavaş soğutulan yemeklerin risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Nottingham Üniversitesi’nden Profesör Cath Rees ise pişmiş yemeklerin küçük kaplara bölünerek hızlı şekilde soğutulması gerektiğini belirtiyor. Rees’e göre kıyma buzdolabında üç ila dört gün saklanabilse de pirincin daha kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Daha uzun süreli saklama için yemeklerin dondurulması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, yüksek proteinli yemeklerin tek başına zararlı olmadığını ancak yanlış saklama koşullarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. Özellikle toplu hazırlanan pirinçli yemeklerin oda sıcaklığında bekletilmemesi, kısa sürede soğutulması ve mümkünse bir-iki gün içinde tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.

