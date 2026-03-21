11 Eylül saldırılarından hemen önce göreve gelen, görev süresiyle FBI tarihine geçen ve Donald Trump’a yönelik tartışmalı "Rusya soruşturması"nın mimarı olan Robert Mueller, 81 yaşında öldü. Mueller’ın vefatının ardından Trump ise "Öldüğüne sevindim" ifadelerini kullandı.

FBI’ın sembol isimlerinden Robert Mueller, 81 yaşında öldü. Trump’ın seçim zaferi üzerindeki Rusya gölgesini araştıran özel yetkili savcı olarak hafızalara kazınan Mueller’ın ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanırken, kesin ölüm hakkında bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" ifadelerini kullandı.

FBI TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü.

Trump’ın kabusu Robert Mueller öldü! ABD Başkanın mesajı dikkat çekti

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu.

Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

SUÇLU ÇIKARACAK DELİLİ BULAMADILAR

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Trump’ın kabusu Robert Mueller öldü! ABD Başkanın mesajı dikkat çekti

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası