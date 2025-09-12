Türkiye düşmanı Menendez'in eşine yolsuzluktan 4,5 yıl hapis cezası

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında 4,5 yıl hapse çarptırıldı.

ABD'de Bölge Yargıcı Sidney H. Stein, rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezası alan Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez'e ilişkin kararını verdi.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarından suçlu bulunan Nadine Menendez'in "olayların merkezinde" yer aldığını belirten Yargıç, eski senatörün eşini 4,5 yıl hapse çarptırdı.

Yargıç Stein, Menendez'in, hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldığını ifade ederek, sağlık sorunları nedeniyle teslim olması için 10 Temmuz 2026'ya kadar süre verdi.

Cezasının açıklanmasından önce söz alan Nadine Menendez ise eşi tarafından manipüle edildiğini savunarak, "Hayatımı ona teslim ettim ve beni bir kukla gibi oynattı. Onun artık benim kurtarıcım olmadığını biliyorum, sandığım kişi değilmiş." ifadelerini kullandı.

YABANCI ETKİ OPERASYONUNDA MERKEZİ ROL

Duruşmalar sırasında sunulan deliller, Nadine Menendez'in kocasının yolsuzluk faaliyetlerine aracılık etmede merkezi bir rol oynadığını ortaya koydu. Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak Türkiye karşıtı senatör, yetkisini kullanarak, insan hakları endişeleri nedeniyle askıya alınan 300 milyon dolarlık Mısır askeri yardımının dondurulmasını sağlamak için meslektaşlarına baskı yaptı.

Yolsuzluk planında ayrıca Bob Menendez'in eşi aracılığıyla ABD Büyükelçiliği'ndeki çalışanlara ait gizli bilgileri paylaşması da yer alıyordu. Savcılar, bu bilgilerin söz konusu çalışanları riske atabileceğini söyledi. Eldeki kanıtlar, Nadine Menendez'in yabancı yetkililerle yapılan bu iletişimlerde doğrudan rol oynadığını ortaya koydu.

Mahkemede sunulan delillere göre, Nadine, Mayıs 2019'da Morton's Steakhouse'da puro içen kocasıyla birlikte akşam yemeği yerken bir Mısırlı yetkiliye, "Hayatımın aşkı senin için daha ne yapabilir?" demişti.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET SUÇLAMALARINDAN SUÇLU BULUNMUŞTU

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez, jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu.

Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Bob Menendez'in hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

71 Yaşındaki Menendez, 11 yıllık hapis cezası ile ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçmişti.

Eski Senatör Bob Menendez'in evinde bulunan altın, 11 Eylül 2025'te erişildi. (Fotoğraf: X)

LÜKS RÜŞVETLER VE NAKİT ÖDEMELER İFŞA EDİLDİ

Çiftin yolsuzluğu, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde rüşvet almayı içeriyordu. Bu rüşvetler arasında 150.000 dolar değerinde altın külçeleri, yaklaşık 500.000 dolar nakit para ve lüks araçlar da vardı. Eski Garden State sigorta brokeri Jose Uribe, kocasının bir suç soruşturmasını durdurmasına yardım etmesi karşılığında Nadine'e yeni bir Mercedes-Benz C-300 rüşvet verdiğini ifade etti.

Kanıtlar, Nadine Menendez'in Uribe ile Jersey'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında buluştuğunu ve burada 15.000 dolar nakit para toplayıp bunu lüks arabanın peşinatı olarak kullandığını gösteriyor. Aracı aldıktan sonra kocasına "Tebrikler hayatım, 2019 model bir Mercedes'in gururlu sahipleriyiz" diye mesaj atmış ve yeni arabanın bir fotoğrafı ve kalp emojisi ekleyerek Fransızca "hayatımın aşkı" ifadesini kullanmış.

Jüri üyeleri ayrıca Nadine Menendez'in iş adamı Wael Hana tarafından işe gelmemesi karşılığında para aldığına dair delilleri dinledi. Hana'nın çifte yaptığı ödemeler, Menendez'in Mısır hükümetiyle özel bir helal sığır eti ihracat anlaşması elde etmesine yardımcı oldu.

EŞİ NADİNE MENENDEZ DE SUÇLU BULUNMUŞTU

Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez de hukuki sorunlarını çözme vaadiyle üç New Jerseyli iş insanından nakit para, altın külçeleri ve lüks bir arabayı rüşvet olarak kabul etmekle suçlanmıştı.

Savcılar, Nadine'nin, eşi Bob Menendez'in "suç ortağı" olduğu iddialarını dillendirmişti.

Nadine Menendez, eşiyle yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunmuştu.