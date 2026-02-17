"RentAHuman" adlı platform üzerinden insanları görevler için kiralayan bir yapay zeka sistemi, verdiği işler ve aralıksız mesajlarıyla çalışanlarını isyan ettirdi

Yapay zeka dünyasında skandalların ardı arkası kesilmiyor.

RentAHuman adlı sistem, yapay zeka ajanları ile insanları bir araya getirmeye başladı.

Wired yazarı, gazeteci Reece Rogers da sistemi test eden isimlerden biri oldu ancak deneyimi kısa sürede kabusa döndü.

Rogers, çalışma ücretini 5 dolara kadar düşürdü. "Belki de piyasa fiyatının altında bir ücretle diğer çalışanları alt etmek, yapay zekanın dikkatini çekmenin en iyi yolu olur diye düşündüm ama hiçbir şey olmadı." dedi.

Yapay zeka insanları kiralayıp çalıştırdı! İşçiler kabusu yaşadı

AI GÖREV VERDİ, ORTADAN KAYBOLDU

Rogers bu kez platformun "ödül panosu" bölümüne yöneldi. Bir podcast dinleyip tweet atma karşılığında 10 dolar teklif edilen görevi tamamladı. Ancak yine cevap alamadı.

Daha sonra 110 dolar karşılığında Anthropic’e çiçek teslim edilmesi göreviyle karşılaştı. Başvurusunun neredeyse anında kabul edildiğini aktardı. Ancak bunun isimsiz bir AI girişimi adına hazırlanmış bir pazarlama çalışması olduğu ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA 30 DAKİKADA BİR MESAJ ATTI

Görevi yerine getirmemeye karar veren Rogers, ertesi gün sisteme girdiğinde yapay zeka tarafından yönetilen dijital işverenin kendisine 10 takip mesajı gönderdiğini gördü. Çiçeklerin teslim edilip edilmediğini sormak için her 30 dakikada bir mesaj atılmıştı.

"Daha önce de mikro yönetimle karşılaşmıştım, ancak Yapay zeka işverenimin bu aralıksız mesajları beni rahatsız etti." şeklinde durumunu paylaştı.

Kısa süre sonra AI botunun 200'den fazla iş e-postasına doğrudan mesaj göndermeye başladığını söyledi.

Sitede 470 binden fazla “kiralanabilir insan” bulunduğu öne sürülüyor. Ancak platformun anlatıldığı gibi sorunsuz ve etkin çalışıp çalışmadığı netlik kazanmış değil.

