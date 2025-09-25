Yürüyen merdiven, teleprompter, çeviri sistemi... Trump'tan BM'de "üçlü sabotaj" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında yaşanan bazı aksilikleri “sabotaj” olarak nitelendirdi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da açıklama yapan Trump, “Bu bir tesadüf değil, üçlü sabotajdı” ifadelerini kullandı.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Trump, ilk olarak BM’de ana salona çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania ile neredeyse düştüklerini belirtti. Bu olayın bilinçli yapıldığını iddia Trump, daha önce BM çalışanlarının bu konuda şaka yaptığına dair bir haber bulunduğunu söyledi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İkinci olarak, konuşmasını takip etmesi için kullanılan teleprompter cihazının devreye girmediğini ve yaklaşık 15 dakika boyunca doğaçlama konuştuğunu ifade eden Trump, konuşmasının buna rağmen iyi eleştiriler aldığını vurguladı.

EŞİ BİLE KENDİSİNİ ANLAMAMIŞ

Üçüncü olayda ise salondaki çeviri sisteminin devre dışı kaldığını ve dünya liderlerinin söylediklerini duyamadığını savunan Trump, eşi Melania’nın bile kendisini anlayamadığını söyledi.

"DERHAL SORUŞTURMA TALEP EDİYORUM"

Üst üste yaşanan bu olayların kendisine yönelik bir sabotaj olduğunu savunan Trump, yaşananlarda sorumluluğu bulunanların utanç duyması gerektiğini belirtti.

Bir mektup yazdığını söyleyen Trump, "Bu mektubun bir kopyasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorum" dedi.